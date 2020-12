Stopp for fuglejakta

– Vi har stor forståelse for at dette oppleves som inngripende for jegerne som har gledet seg til andemiddagen nå før jul. Samtidig håper vi at jegerne forstår hvorfor det er viktig å stanse utbredelsen av dette viruset. Vi vil understreke at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, men sykdommen er dødelig for fuglene, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Etter funn av fugleinfluensa i Rogaland og Vestland, er det nå frykt for at viruset skal spre seg videre. For å hindre videre smitte, velger Mattilsynet å stoppe jakt på flere fugler i Norge sør for Nordland.

Her stoppes jakta

Har du allerede skutt fugl i området, er den trygg å spise. Det er ingen risiko for at dette viruset skal smitte via kjøtt.

I disse områdene blir det nå forbudt å jakte:

*Trøndelag

*Møre og Romsdal

*Vestland

*Rogaland

*Agder

*Vestfold

*Telemark

*Viken

*Oslo

*Innlandet

Disse fuglene er det nå forbud å jakte på: Storskarv, kråke, skjære, ravn, brunnakke, rågås, kanadagås, knoppand, kortnebbgås, krikkand, kvinand, laksand, mandarinand, siland, stivhaleand, stokkand, stripegås, svartand, toppand og ærfugl.

Det er fortsatt lov å jakte på rype og skogsfugler som tiur, røy, orrhane, orrhøne og jerpe.

God hyggiene

Som Nationen skrev før helgen er det fortsatt trykt å mate fugler på fuglebrettet, og det er svært liten sjanse for at sykdommen skal smitte mennesker. Men har du nærkontakt med fuglene, må du være forsiktig.

– Unngå direkte kontakt med fuglene og avføring fra fuglene. Vask hendene godt med såpe og vann etter kontakt med fuglebrett eller lignende, eventuelt kan du benytte hansker, sa Tronerud til Nationen før helgen.

Renslighet er også viktig når det gjelder fuglevilt som er skutt.

– Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av fuglevilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Brukt eventuelt engangshansker under arbeidet. Ha rene redskaper og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis, sier Tronerud.

God oppvarming

Mattilsynet anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler uansett serveres helt gjennomstekt eller -kokt, det vil si varmebehandlet til minimum 70 grader, blant annet på grunn av risiko for salmonella.

Har du vært i nærkontakt med en død fugl eller behandlet en syk fugl, og deretter får influensalignende symptomer, bør du kontakte lege, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

«Hvis du skulle få influensalignende-symptomer eller øyekatarr i løpet av en to ukers tid etter kontakt med den syke fuglen, kan det være aktuelt å kontakte lege. Du bør da opplyse om at du har pleiet en syk fugl eller berørt en død fugl», skriver de.