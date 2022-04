Stoltenberg: – Moskva har ikke gitt opp sine ambisjoner i Ukraina

Ukraina vinner nå tilbake territorium fra russerne og tvinger dem til å endre sine krigsplaner, fastholder Stoltenberg.

– Men Moskva har ikke gitt opp sine ambisjoner i Ukraina, advarer han.

– Vi ser nå en betydelig bevegelse av styrker vekk fra Kyiv, for å omgruppere, væpne og utstyre. Og de flytter sitt fokus mot øst. De kommende ukene venter vi et ytterligere russisk framstøt i det østlige og sørlige Ukraina for å forsøke å ta hele Donbas og skape en landbro til det okkuperte Krim.

Stoltenberg kaller dette en avgjørende fase i krigen.

Samtidig er de allierte innstilt på å fortsette å forsyne Ukraina med panservernvåpen, luftforsvarssystemer og annet utstyr, i tillegg til nødhjelp, datahjelp og beskyttelsesutstyr mot kjemiske og biologiske angrep.

Stoltenberg tok også opp de grufulle bildene av sivile ofre som er kommet fra byen Butsja utenfor hovedstaden Kyiv etter at Russland nylig trakk seg ut av området.

– Dette er utålelig brutalitet som Europa ikke har vært vitne til på mange tiår. Målrettede drap på sivile er en krigsforbrytelse, sa han.