Stoltenberg: Krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til

Stoltenberg kaller Russlands angrep for brutale krigshandlinger.

– Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til, sier Stoltenberg torsdag.

– Dette setter utallige sivile liv i fare. Det er angrep fra flere hold som er målrettet mot militær infrastruktur og urbane strøk, sier Nato-sjefen.

Stoltenberg kaller det en kaldblodig og planlagt fullskala invasjon av Ukraina. Vladimir Putin prøver å bruke våpenmakt for å skrive om historien, ifølge Stoltenberg. Han understreker at Nato vil gjøre hva som er nødvendig for å beskytte forsvarsalliansen.