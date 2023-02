Stjernekokkens tips: Billig og fantastisk

Løk er ein av berebjelkane til gastronomien. Den billige råvara er til stades i ufatteleg mange rettar: Til dømes i form av tynne, rå skiver i ein salat. Som ei sprø topping på alt frå pølser til supper. Som base i reduksjonar og kraft. Grilla på spyd, sylta i lake. Sakte karamellisert i steikjepanne saman med litt smør, til ein brungyllen, søtleg affære – perfekt på toppen av karbonadesmørbrødet. Og ikkje minst er løken hovudingrediens i ein av dei mest kjende suppene i verda.

I tillegg til at han er anvendeleg, er den fantastiske løken enkel å dyrke, rimeleg i innkjøp og ukomplisert å lagre. Kan det blir betre?

Retten denne veka er sjølvsagt fransk løksuppe. Dette blir ofte vurdert som enkel og billig bondekost. Men hugs at «enkel og billeg» ikkje kan omsetjast til «låg kvalitet» i dette tilfellet. Denne suppa er nemleg ein nærast feilfri rett, etter mi meining. Krafta er rik og søtleg, med ein interessant struktur skapt av møre strimlar utkokt løk. Balansen mellom søtt, syre, feitt og salt er nydeleg. Når suppa blir toppa med sprø krutongar som syg opp mykje herleg kraft, og desse krutongane igjen blir toppa med eit lag umamipakka ost, er måltidet komplett.

Eg pleier å lage suppa mi med kepaløk, altså den vanlege, rimelege løken som alle kjenner til. Det fungerer utmerkt. Vil ein eit hakk opp i gourmetklassen, kan ein bruke den kvite løken som ofte blir kalla salatløk. Den har mindre bitterstoff ein kepaløken.

Raudløken er også mindre bitter og bidreg dessutan med fin farge. For å få eit morosamt fargespel med to sjatteringar, kan du bruke ein kombinasjon av raudløk og kepaløk i suppa. Skulle du ønskje endå meir fargevariasjon og løksmak, kan du også drysse eit friskt lag med finsnitta vårløk på toppen. Og la oss ikkje gløyme kvitløken, han er også med i denne oppskrifta. Med alle desse løksortane i éin og same tallerken må denne retten kunne kallast ein hyllest til løken!

Fransk løksuppe

Ingrediensar (2 personar)

2 kepaløk eller raudløk

4 fedd kvitløk

1 kvast timian

1 laurbærblad

1 desiliter tørr kvitvin

2 ms soyasaus (kan sløyfast, men gir god fylde)

3 desiliter grønsakkraft eller vatn

2 ms smør

Annonse

1 ms kveitemjøl

---

4 skiver loff eller lyst surdeigsbrød

5 fedd kvitløk med skal

litt timian

100 gram vellagra Jarlsberg eller engelsk cheddar

30 gram riven parmesan

olivenolje

salt

Framgangsmåte

Reins løken, og kutt den i tynne skiver. Fres løkskivene saman med kvitløk, laurbærblad og timian i ein tjukkbotna kjele til løken er blank og lett bruna. Dryss på mjølet, og la løken frese vidare i 3–4 minutt før du slår på kvitvinen. La det koke inn til halvparten. Slå så på buljong og soyasaus, og la suppa putre på låg temperatur i 1-1,5 time. Tilsett vatn om væska blir redusert for mykje.

Suppa blir smakt til med salt.

Kutt loffen i grove, store terningar som blir lagde på bakepapir på eit steikjebrett. Ringle over olivenolje, og legg ved nokon knuste kvitløkfedd med skal og litt salt.

Blir loffterningane steikte i omn på 170 grader i 12–15 minutt avhengig av storleiken. Legg så skiver av ost over krutongane, og bak dei i omnen igjen til osten er smelta, gyllen og sprø.

Server suppa med krutongane på toppen, litt timianblad og eit dryss med parmesan.

(©NPK)