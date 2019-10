Stjålet ponni i Trøndelag solgt til Nordmøre – kjøper skvatt da hun så Facebookinnlegg

Lørdag delte Politiet i Heimdal, Melhus og Klæbu et innlegg der de opplyste om mistenkte om ponnityveri. Ponnien var først meldt savnet lørdag morgen.

Etter at innlegget, ifølge politiet, ble sett av «over 100.000 personer de første timene», meldte en kvinne seg sent søndag kveld. Hun syntes ponnien lignet svært mye på en ponni hun nettopp hadde fått levert.

«Videre etterforskning i dag viser at det er snakk om riktig ponni. Fornærmede er nå på vei til Nordmøre for å hente den hjem igjen», skriver politiet på Facebook.

Varebil også meldt savnet.

Kort tid etter at ponnien ble meldt savnet lørdag, ble også en varebil meldt forsvunnet i samme område. Varebilen ble funnet søndag kveld og en person ble pågrepet.

«Vedkommende er siktet for bilbrukstyveri og tyveri av ponnien. I avhør har personen innrømmet de faktiske forhold, men erkjenner ikke straffskyld», skriver politiet i et innlegg søndag.

– Den med minst verdi

Politiet takker publikum på Facebook. I skrivende stund er opprinnelig innlegg delt 945 ganger på Facebook.

Eier Tina Bjørnewall fortalte til Adresseavisen i går at hun har tre ponnier på gården på Ler i Melhus.

– Det som er litt rart er at den ponnien som er stjålet, er den med minst verdi. Jeg kjøpte den for to måneder siden, og den er 19 år gammel, sa hun til avisen.

– Synd på kjøper

Bjørnewalls mor, Suzette Klingenberg, forteller til Nationen ar datteren og faren nå var på vei til Averøy for å hente ponnien.

– Jeg må understreke at vi synes synd på hun som har kjøpt ponnien. Hun er jo blitt lurt. Hun har jo kjøpt den i god tro, sier hun.