Sterke reaksjoner på forslag til ny viltforskrift

I fjor høst ble forslaget til ny viltforskrift sendt ut på høring. Høringsperioden gikk ut 1. oktober, og det kom inn mange reaksjoner på de nye forslagene. Så langt er det ikke kommet noen endelig endring i viltforskriften, men både veterinærer og dyrevernere frykter spesielt at et punkt skal bli stående.

For Miljødirektoratet foreslår å gjøre endringer i viltforskriftens kapittel to, om innfanging av vilt.

"Det er i dag en utfordring at skadde eller hjelpeløse dyr blir fanget inn for rehabilitering. Både gjeldende viltforskrift § 2–2 og dyrevelferdsloven § 4 blir av mange oppfattet som en rett til å fange inn dyrene for rehabilitering. Begge bestemmelsene er primært gitt for å gi plikt og anledning til å hjelpe slike dyr på stedet", skriver direktoratet i høringsnotatet.

Foreslår endring

De foreslår derfor at det legges inn endringer i regelverket, som sier at dersom man skal fange inn vilt for rehabilitering, skal dette skje etter vurdering av kommunen, i samråd med Mattilsynet. Samtidig skal også kommunen avgjøre om dyrene skal avlives, dersom det ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig å forsøke rehabilitering.

Direktoratet mener det i dag er for mange tilfeller hvor dyr, spesielt kalver av hjortevilt og oterunger, blir fanget inn, og at disse blir tilvendt mennesker. Dette har ført til at dyrene har blitt avlivet, da de ikke har kunnet bli sluppet ut i naturen igjen.

"På den annen side er intensjonen at færre dyr skal gjennomgå belastningen med å bli holdt i fangenskap, uten at de blir tilstrekkelig rehabilitert til å kunne settes ut i det fri etter endt rehabilitering. En tydelig og konsekvent håndtering av slike saker vil kunne bidra til færre søknader om overføring av vilt til dyreparker, familiegårder og lignende."

Veterinærforeningen reagerer

Men forslaget får motbør. Veterinærforeningen er blant dem som reagerer på forslaget.

– Alle er ifølge dyrevelferdsloven, forpliktet til å hjelpe dyr, enten man er fagperson eller ikke og man må handle der og da. Det hender at folk tar med et skadet dyr til veterinær. Noen ganger kan vilt (når det er praktisk mulig) overleve med enkel og kort behandling – andre tilfeller er det ikke å anbefale. Dette må veterinæren vurdere med sin kompetanse, sier Torill Moseng, president i foreningen.

Hun reagerer spesielt på at forslaget til endring ikke nevner noe om veterinærer. I forslaget er det kun opp til kommunene å avgjøre om viltet skal behandles eller avlives.

– Det må påpekes at råd må hentes fra en veterinær, og er en veterinær på stedet, må veterinæren med sin veterinærkompetanse kunne ta beslutningen selv, uten å kontakte kommunen. Dette må stå tydelig i forskriften. Men er ikke veterinær blitt spurt eller er på stedet, må kommunen hente råd fra veterinær. Det er lovpålagt for alle kommuner i hele landet å ha veterinærer på vakt, og dette illustrer igjen hvor viktig den landsdekkende vakten er, sier hun.

"Omsorg for dyr er en egenskap som skal oppmuntres"

Veterinærinstituttet deler foreningens syn, men reagerer også på at det skal bli forbud for vanlige personer å ta med seg et skadet vilt.

"Veterinærinstituttet mener at menneskers empati med dyr og ønske om å beskytte dyr, ikke skal anses som regelbrudd. Omsorg for dyr er en egenskap som skal oppmuntres. At dette av og til får feil utslag ved at mennesker tar med seg det de tror er forlatte dyreunger, løses ikke med regelverk, men med opplysning," skriver de i sitt høringssvar.

De peker samtidig på at formålet med innfanging alltid skal være å få dyre tilbake til naturen. De peker som Veterinærforeningen på at det må være veterinærer som vurderer om et dyr skal tas inn til behandling eller ikke.

Også Dyrebeskyttelsen Norge er klare på at det må være et krav om faglig kompetanse hos den som skal vurdere om dyret skal behandles.

"Forskriften bør ha klare krav til hvem som kan fange inn og til at metoden de bruker er dyrevelferdsmessig forsvarlig. Personer involvert i avliving må ha forståelse for at en avliving skal foregå uten at dyr føler frykt og smerte og kunnskap om hvordan man oppnår avliving uten frykt og smerte."

Ønsker ikke å kommentere

Den endelige forskriften skal være klar i løpet av våren, og Miljødirektoratet ønsker ikke å kommentere saken før forskriften er ferdig behandlet.

– Vi fikk en rekke innspill, hvor flere er kritiske til ulike sider av forslaget. Etter at høringen ble avsluttet 1. oktober 2019, har vi brukt tid på å gjennomgå og vurdere alle innspillene vi har fått. Vi jobber fortsatt med den endelige forskriften som vi tar sikte på å fastsette i løpet av våren 2020. Fordi saken er under arbeid ønsker vi ikke å kommentere den nå, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i viltseksjonen i direktoratet til Nationen.