Den folkekjære artisten Stian «Staysman» Thorbjørnsen har valgt å trekke seg fra Fosen Vinds arrangementet «Konsert & safari» i Åfjord i Trøndelag etter sterk vindkraftkritikk på Facebook, skriver Adresseavisen.

Konserten, som han egentlig skulle spille i august, markerer at utbyggingen av vindparker i Fosen er ferdig.

I en kommentar på Facebook opplyser Thorbjørnsen hvorfor han har valgt å trekke seg fra spillejobben.

«Vil først si at vi ikke visste helt hva dette dreide seg om», skriver han i en kommentar i et innlegg om konserten.

Annonse

«Det siste vi ønsker å gjøre er å blande oss inn i en politisk betent debatt og i alle fall ikke bidra til å skape dårlig stemning. Vår intensjon var å skape god stemning i Åfjord kommune», fortsetter artisten med den karakteristiske Østfold-dialekten.

Også den lokale musikeren og forfatteren Axel Frønes har valgt å trekke seg fra åpningsarrangementet, og begrunner det med at han ikke ønsker å være «en indirekte støtte til noe som er så betent».

Det hele ble startet av naturverner, Christina Fjeldavli, da hun mandag skrev et Facebook-innlegg om arrangementet.

Kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen, synes det er synd at flere artister nå har valgt å trekke seg fra konserten.

– Når vi booker artister er det for at de skal løse en konkret oppgave – å underholde publikum og skape god stemning. Dette blir å flytte fokuset fra hensikten, som er å takke lokalsamfunnet for tålmodigheten de har hatt gjennom fem år med bygging og å vise fram vindkraftanlegget som er satt i drift, sier Steen til adressa.no.