Statsviter: – KrF må få troverdighet i distriktspolitikken

KrF får sin dårligste oppslutning siden 2001 og statsminister Erna Solberg er mindre populær enn noensinne, skal man tro en Ipsos-måling for Dagbladet.

Det ferske regjeringspartiet KrF får 2,7 prosent oppslutningen på målingen, ned fra 3,8 prosent i desember.

– Den viktigste endringen er for KrF som går tilbake fra et allerede lavt nivå, og endringen er signifikant. Det er ikke noe positivt signal fra velgerne på at de har gått i regjering, sier valgforsker Johannes Bergh til Dagbladet.

– Kan ikke fullmobilisere de konservative kristne

Målingene viser at mange av KrFs velgere går til rød/grønn-side. Statsviter og professor Svein Erik Tuestad ved Universitet i Stavanger mener partiet ikke lenger kan hanke inn velgere ved å ha fokus på kristenpolitikk.

– KrFs håp ligger i hvert fall ikke i å fullmobilisere de konservative kristne. De er ikke mange nok. De må få en appell hos småbarnsfamiliene og få økt troverdighet i distriktspolitikken. Spørsmålet er om ikke innstramminger på abort og det at de er en bremsekloss på bioteknologi, trumfer attraktiviteten som ligger i å være småbarnsfamilienes beste venn, sier han til avisa.

KrF-leder og Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier hun håper å vise velgere som er usikre, at de vil gjøre en forskjell i regjeringen.

– Først og fremst fordi vi får gjennomslag for mye god KrF-politikk, som betyr noe for dem som trenger det aller mest. Med KrF i regjering så vil vi trekke politikken mot sentrum, skriver Bollestad i en tekstmelding til Dagbladet.

Venstre og Høyre går ned, Senterpartiet og Frp opp

Regjeringens andre sentrumsparti, Venstre, er nede på 2,2 prosent, ned fra 3 prosent i desember.

Høyre får en oppslutning på 22,8 prosent (-1,9), mens Frp har en liten økning til 13 prosent (+0,2)

Ifølge undersøkelsen mener 18 prosent at Solberg gjør en dårlig jobb. 38 prosent av de spurte syns jobben Solberg gjør er god, et fall på 7 prosentpoeng siden desember.

Arbeiderpartiet får 29,8 prosent oppslutning (+1,3), Senterpartiet får 10,9 (+0,5), SV 8,0 (-0,1) mens Rødt gjør et realt oppsving til 4,2 prosent (+1,5) og er altså over sperregrensa på målingen. MDG får 3,2 prosent (-0,5).

935 stemmeberettigede har deltatt i målingen, som er utført av Ipsos MMI for Dagbladet fra mandag til onsdag denne uka.