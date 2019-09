Statsråd åtvarar reiarar mot vintercruise

Samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) åtvarar cruisenæringa mot at redningsarbeid kan ta tid om vinteren. Det er heller ikkje garantert at hjelpa kjem fram, seier ho.

– Reiarar og kapteinar må ta høgde for at hjelpa ikkje er like om hjørnet når dei legg ut på vintercruise her i landet, seier statsråden med ansvar for samfunnstryggleik, beredskap og polarområda.

I mars fekk cruiseskipet Viking Sky motorhavari på Hustadvika i Møre og Romsdal. Eit stort apparat blei sett i gang for å redda dei 1.373 om bord. Tybring-Gjedde seier ho ikkje kan garantera at hjelpa når fram i tide neste gong, skriv NRK.

I slutten av august måtte eit svensk fartøy ha hjelp i Hinlopensundet på Svalbard. Det var på oppdagingstur då det sette seg fast i isen. 16 passasjerar blei evakuert frå skipet Malmö.