Statsministeren vil møta vindkraftmotstandarar

Denne veka har rettssaka mellom aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» og NVE og Haram Kraft gått føre seg i Sunnmøre tingrett. Aksjonsgruppa har kravd at utbygginga av vindkraftverket blir mellombels stoppa til det ligg føre endeleg dom i saka.

Like etter rettssaka var ferdig torsdag, skal leiaren for vindkraftmotstandarane, Birgit Oline Kjerstad, ifylgje NRK ha fått telefon frå Statsministeren kontor om at statsministeren vil møta organisasjonen når ho kjem til Sunnmøre tysdag.

Sjølv seier Kjerstad at ho har nokre ord ho vil seia til statsministeren i saka.

