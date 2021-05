Statsministeren og kronprinsen markerte frigjørings- og veterandagen

Statsminister Erna Solberg og kronprins Haakon deltok lørdag i markeringen av frigjørings- og veterandagen. – Viktig å vise respekt, sier Solberg.

Kronprins Haakon la ned krans ved Nasjonalmonumentet for krigens ofre 1940–45 da frigjørings- og veterandagen lørdag ble markert på Akershus festning i Oslo. Dagen markeres hvert år på årsdagen etter at Norge i 1945 igjen ble fritt etter fem års naziokkupasjon.

Statsminister Erna Solberg (H) mener markeringen er viktig.

– Det er viktig å ha denne seremonien og vise respekt for dem som sloss under andre verdenskrig for nasjonens motstandsdyktighet, men så er det også sånn at 8. mai er en dag der vi hyller veteranene vi har i moderne internasjonale operasjoner. Vi har soldater som er i farefulle oppdrag rundt omkring i verden, sier Solberg til TV 2.

Det ble også avfyrt salutt fra festningen.

I år som i fjor ble markeringen svært begrenset på grunn av koronasituasjonen.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen og lederen for utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt la ned kransserpå Akershus festning.

I tillegg til markeringen i Oslo, markeres dagen i en rekke kommuner andre steder i landet.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon livstreamet også veteran-arragement fra Forsvarsdepartementet i dag: