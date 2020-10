Statsbudsjettet: Gir mer penger til å styrke arbeidet med rovviltpolitikk

– Vi skal legge fram forslaget til statsbudsjett i neste uke. Der kommer vi til å forsterke innsatsen og kunnskapen om hvordan vi bruker arealene våre i et næringsperspektiv. Jeg kan røpe at vi kommer til å foreslå seks millioner kroner mer til Landbruksdirektoratet for å styrke det faglige arbeidet knyttet til oppgaver innen klima og miljø, herunder arbeid knyttet til rovviltpolitikk, sa Bollestad ifølge Landbruksdirektoratet, før hun utdypet:

– Det kan handle om skogbruk, det kan handle om jordvern, det kan handle om hvordan vi bruker jordbruksarealene våre. Jeg mener også det er særlig viktig å styrke arbeidet med ivaretaking av den landbruksfaglige siden av den todelte målsettingen i rovviltpolitikken. Vi gjør dette fordi regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig og framtidsrettet forvaltning av naturressursene våre.

Administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen, omtaler det som en «meget god nyhet». Han sier det blir spennende å følge budsjettfremleggelsen på onsdag til uka og den påfølgende politiske behandlingen.

– Seks millioner ekstra vil gi store muligheter for direktoratet, som vi vil bruke på best mulig måte i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet for å styrke våre fagmiljøer, sier han.