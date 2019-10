Statsbudsjettet: Flere godbiter er kjent, men hvor kommer kuttene?

Jensen skal mandag legge fram forslag til statsbudsjettet for 2020.

Regjeringen har foreslått å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år. Regjeringen ønsker også å spare 600 millioner kroner på leieutgifter over ti år.

Men i det store og hele er det noe mer uvisst hvor de største kuttene vil havne. Ansatte i staten biter negler i forkant av statsbudsjettet. Etter fem år med «ostehøvelkutt» begynner en sparereform virkelig å svi, mener tillitsvalgte.

– Folk gruer seg. Dette blir jo bare verre og verre. Budsjettene blir barbert, sa LO Stat-leder Egil André Aas til NTB i helgen.

– Må holde igjen

Det er fortsatt oppgang i norsk økonomi, og finansministeren varsler at hun må være påpasselig med pengebruken i mandagens statsbudsjett.

– Utgangspunktet er veldig godt, og da må vi holde igjen sånn at vi ikke svekker konkurranseevnen til bedriftene våre, sier Jensen i et intervju med NRK , dagen før statsbudsjettet legges fram.

NHO-sjef Ole Erik Almlid kritiserer på sin side regjeringen for manglende forutsigbarhet i statsbudsjettforhandlinger.

– Hjertet i halsen

Han sier at manglende forutsigbarhet uten sammenligning er norske bedriftslederes største bekymring. Han mener det er på tide at regjeringen forstår dette.

– Det har blitt verre de senere årene. Bedriftsledere landet over forteller meg at de har hjertet i halsen om høsten, når forhandlingene nærmer seg slutten. Sånn kan vi ikke ha det, sier han til VG.

Almlid trekker fram blant annet flypassasjeravgiften, skatt på datasentre og sukkeravgiften som vedtak han mener er unødvendige, og som endrer rammevilkårene for norske bedrifter.

Jensen krever nyanse

– Norge har vært kjent som et trygt land å investere i, med en stabil politikk. Forutsigbarhet er avgjørende for norske bedrifter og Norges rykte som vertsnasjon for bedrifter og investeringer. De siste årene har dette gått i helt gal retning, sier han.

Jensen slår tilbake.

– Investeringer i fastlandsbedriftene har ikke vært høyere på ti år, så bildet er betydelig mer nyansert enn det Almlid tegner, sier hun.

