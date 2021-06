Forslaget kom fra Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Stad kommune, som ville innføre «flytterett til egen jobb».

Målet er å legge til rette for at statlige ansatte kan arbeide fra «distrikts-huber» over hele Norge – ikke bare fra hovedkontorbygg i større byer. Tiltaket er en del av distriktsstrategiene regjeringen skal legge fram.

– Dette er en Venstre-seier som vil bety enormt mye for friheten til folk til å velge hvor de skal leve livet sitt, sier Bjørlo i en pressemelding.

