Statlig millionsatsing skal utvide skisesongen

– Skikulturen er en viktig del av norsk friluftslivstradisjon. Det vil derfor være av stor verdi om vi gjennom deling av kunnskap kan utvide skisesongen. Dette prosjektet vil kunne få positiv betydning for mange, sier Ketil Kjenseth (V), leder av Stortingets energi- og miljøkomité.

Et varmere klima vil skape store utfordringer for skikulturen i årene fremover. Et landsdekkende pilotprosjekt, i regi av Skiforeningen, skal nå gjøre det mulig å forlenge skisesongene. Dette skal skje gjennom bedre utnyttelse av teknologi og mer kunnskapsdeling i løypekjørermiljøene fra nord til sør i landet.

Millionstøtte fra staten

– Det nye prosjektet «Norske skispor» støttes gjennom statsbudsjettet med 1 million kroner, sier Venstres Ketil Kjenseth, som representerer Oppland på Stortinget.

Generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide, viser til at et varmere klima vil skape mange nye utfordringer for skikulturen.

– Skigåing er en viktig del av det norske friluftslivet, men snøfattige vintre begrenser mulighetene til skigåing. Mange steder er snølaget for tynt til å lage gode skispor, sier Eide.

Forlenger skisesongen

– Det nye prosjektet skal gjøre det mulig å forlenge skisesongen. Med det nye nettverket Norske skispor ønsker Skiforeningen å skape en arena der alle som kjører skiløyper i landet får muligheten til å lære av hverandre, sier Eide – og legger til:

– Det er ekstra gledelig at vi har fått støtte over statsbudsjettet til å dra i gang arbeidet.

Eide opplyser at Skiforeningen i flere år har arbeidet grundig for å samle kompetanse om hvordan løyper med lite snø kan prepareres - og hva som skal til for at løypene holder seg lenger i sesongen.

Dele med hele landet

– Denne kunnskapen ønsker Skiforeningen nå å dele i et nytt nettverk for løypekjørere over hele landet. Å legge til rette for gode opplevelser på ski er krevende. Et mål for det nyetablerte nettverket er at vi gjennom gjensidig kompetansedeling i løypekjørermiljøene kan bidra til å sikre skispor og skiglede - både nå og i fremtiden, sier Eide.

Bedre teknologi

– Mange steder er snølaget for tynt til å lage gode skispor. Det nye prosjektet skal gjennom bedre utnyttelse av teknologi og mer kunnskapsdeling i løypekjørermiljøene i landet, gjøre det mulig å forlenge skisesongene, sier Eide.

Fakta Norske skispor Pilotprosjekt der det skapes et nytt nettverk der alle som kjører skiløyper rundt om i landet får muligheten til å lære av hverandre. Det nye prosjektet, som ledes av Skiforeningen, skal gjennom bedre utnyttelse av teknologi og mer kunnskapsdeling i løypekjørermiljøene rundt om i landet, gjøre det mulig å forlenge skisesongene. Mange er bekymret for hva klimaendringene vil gjøre med den norske skikulturen. Prosjektet skal bidra til at flere vil kunne oppleve lengre skisesonger enn de normalt ville fått. Prosjektet støttes gjennom statsbudsjettet med 1 million kroner.

Skiforeningen ble stiftet allerede i 1883 og har siden arbeidet for utbredelse av skiidrett og annet friluftsliv.

Skiforeningen eier også Skimuseet i Holmenkollen og driver blant annet Holmenkollen kultur- og turistanlegg, som er Norges mest besøkte turistanlegg. Tilrettelegging og oppkjøring av skiløyper er en viktig del av Skiforeningens aktivitet.

Glede blant friluftsfolket

Norsk Friluftsliv, en fellesorganisasjon bestående av 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner med til sammen over 940.000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger, hilser det nye skiprosjektet velkommen.

– Norsk Friluftsliv overvåker trender i bruk av naturen, og ser at skigåing fortsatt er en viktig del av vinter-friluftslivet for svært mange mennesker, sier generalsekretær Lasse Heimdal, og legger til:

– Mange er bekymret for hva klimaendringene vil gjøre med den norske skikulturen. Vi er derfor glade for at Skiforeningen nå vil bidra til at flere vil kunne oppleve lengre skisesonger enn de normalt ville fått.