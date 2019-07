Statens naturoppsyn skal gjøre rovdyrfelling enklere

– Det enkelte medlemmet av et fellingslag får ofte begrenset erfaring med fellingsforsøk på rovdyr. Veilederen vil derfor presentere erfaringer som er samlet ved tidligere fellinger, slik at kunnskap og erfaring kan deles, sier direktør for Statens naturoppsyn (SNO), Morten Kjørstad, i en pressemelding.

Sjekklista skal brukes som grunnlag i kurs i fellingsarbeid, og som huskeliste og sjekkliste for etablerte fellingslag.

Veilederen gjennomgår lovverket og forklarer ulike aktørers roller og ansvar, samt hvilke metoder som kan brukes i fellingsforsøk.

– Det er krevende å felle rovdyr. Vi har laget veilederen som et verktøy for fellingslag landet rundt, for å gjøre jobben deres enklere, sier Kjørstad i pressemeldingen.

Lokale fellingsledere har bidratt med sine erfaringer i arbeidet med veilederen.

Fellingsveilederen er ment å oppdateres jevnlig. Her tas erfaringer fra fellingslag med. Disse skal rapporteres gjennom en ny digital rapporteringsløsning som utvikles av miljødirektoratet.