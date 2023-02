Østlendingen: Konflikten rundt ulvejakta i Ulvåareviret er ytterligere spisset.

– Det var en ulvetispe som ble felt, og SNO anmelder denne fellingen for å være i strid med prinsippet om human jakt, forteller politiadvokat Einar Gauslaa Bergem ved Innlandet politidistrikt til Dagsavisen.

Avisa følger opp med å spørre om hva prinsippet om human jakt innebærer.

– Det innebærer å unngå at andre mennesker settes i fare og at viltet ikke utsettes for unødvendige lidelser, svarer Bergem.

Ulven sendt til Veterinærinstituttet

Det er den første av de seks ulvene som ble skutt som politiet nå etterforsker om lisensjegerne har jakta på inhumant, og dermed ulovlig.

Ulvetispa det er snakk om ble felt den sjuende januar. Hvorvidt det er snakk om at tispa ble jaget unødvendig lenge, om den ble skadeskutt eller om det er andre forhold SNO baserer anmeldelsen på, kan ikke politiet svare på nå.

Annonse

– Jeg kan ikke si noe konkret om det nå. Ulvetispa er sendt til Veterinærinstituttet for å bli undersøkt der. Vi må undersøke om fellingen har skjedd i henhold til regelverket om det som kreves av jegerne, sier Bergem til Dagsavisen.

SNO vil ikke si på hvilket grunnlag de anmelder lisensjaktlaget. Morten Kjørstad i SNO begrunner det med at saken er under etterforskning.

Jaktlaget anmeldte sabotasje

Jaktlaget felte hele fire i løpet av 13 minutter tre dager etter at ulvetispa ble skutt.

Den sjette ulven ble skutt denne uka, og jakta er avslutta fordi hele ulveflokken da er felt.

Det har vært stor konflikt rundt jakta. Aksjonister har ødelagt utstyr for jaktlaget, som anmeldte sabotasjen til politiet. Samtidig har flere rovdyrvernere og organisasjoner beskyldt jaktlaget for uetisk og dermed ulovlig jakt.

Og nå er altså jaktlaget sjøl anmeldt til politiet av Statens Naturoppsyn, som blant annet har som oppgave å forvalte rovdyra og sjekke at lisensjakta går riktig for seg.