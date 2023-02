Snart ett og et halvt år etter at Høyesterett ga to reindistrikt på Fosen fullt medhold i saken om 151 vindturbiner i deres beiteområder, har saken kjørt seg fast.

Det var 11. oktober 2021 vind-konsesjonene ble erklært ugyldige, og siden da har det vært kontakt mellom Olje- og energidepartementet (OED), som tildelte konsesjonene, og samiske interesser.

Men ikke engang referatene fra disse samtalene kan partene enes om, og ingen protokoller er så langt undertegnet. Frontene er steile, og fra samisk side er frustrasjonen stor over det de mener er en omkamp om høyesterettsdommen.

– Så langt har konsultasjonene vært som å stange hodet i veggen, sier advokat Jon A. Lange representerer Nord-Fosen siida, til Nationen.

Siida er en særegen organisasjonsform for reindriftssamene.

– Departementet har tydeligvis bestemt seg for en full omkamp om høyesterettsdommen. Det er skremmende hvordan regjeringen på denne måten utfordrer maktfordelingsprinsippet, fortsetter han.

– OED vil ikke høre på våre synspunkter, og har sagt at deres mål er at vindmølleparken skal bli stående, sier også Andreas Brønner, som er advokat for Sør-Fosen sijte.

Vil flytte samene

Det er særlig et punkt som overrasker. Staten vil også utrede nye beiteområdet, og når dette ikke eksisterer på Fosen-halvøya, vil de i stedet lete andre steder. Dette har blitt oppfattet som et forsøk på å flytte samene, til tross for at de vant fram i landets øverste domstol.

– OED har også sagt at de vil se på beitemuligheter andre steder, for på Fosen finnes det ikke mer beite. Det vil i praksis si at reindriften må flytte, sier advokat Brønner.

Han sier også at reindriften ikke vil akseptere dette.

– Det er ikke aktuelt for Sør-Fosen sijte å flytte. De har jo vunnet i Høyesterett og da er det ikke aktuelt å stikke halen mellom beina og flytte for å redde vindkraften.

Heller ikke den andre reindriftsgruppen vil vurdere alternativet:

– Siidaen er ikke kjent med noen alternative beiteområder, og er ikke interessert i å tvangsflyttes ut av distriktet. OED er enig i at de ikke kan pålegge noen flytting, men de vil likevel utrede dette. Inntrykket er at de vil utrede mest mulig for å kunne sause sammen en mengde spørsmål og bruke det som grunnlag for en ny konsesjon, mener advokat Lange.

På spørsmål om OEDs planer om å utrede flytting, viser sametingspresident Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund, NSR) til Norges internasjonale forpliktelser.

Hun viser til urfolkserklæringen som slår fast at «urfolk skal ikke flyttes med makt fra eget landområde eller territorium» og at det eventuelt må avtales «en rettferdig og rimelig erstatning, om mulig med adgang til å vende tilbake.»

Hun konstaterer også at OED blant annet ikke vil utrede virkningen av at vindkraftverket tas helt eller delvis ned, og at de legger til grunn et premiss om at nytt vedtak skal sikre driften av vindkraftanleggene.

Det mener hun departementet ikke har grunnlag for.

– Jeg kan ikke se for meg at det er mulig å gjennomføre noen form for troverdige utredninger uten at reindrifta selv slutter seg til disse og bidrar med sin avgjørende innsikt i hvordan drifta foregår, sier sametingspresidenten som heller ikke tror noen utredningsmiljø med faglig troverdighet vil delta, uten at reindrifta aktivt bidrar.

Byråkratisk egeninteresse

Advokat Jon A. Lange mener det hittil ikke har vært noen gyldig konsultasjon, og stiller spørsmål ved hele prosessen. Han påpeker at det er de samme byråkratene som ga konsesjon for ti år siden, som nå igjen håndterer saken.

– De har en klar egeninteresse i at konsesjonen ble håndtert riktig den gangen og at Høyesterett har tatt feil. De frykter nok et stort søksmål fra vindkraftutbyggerne hvis det ikke blir gitt en ny konsesjon, sier Lange som antyder at det bør gripes inn politisk nivå:

– Jeg er usikker på om statsministeren og olje- og energiministeren kjenner saken godt nok, og vet hva som skjer. Jeg håper ikke Støre har godkjent OEDs fremferd i denne saken. I Hurdalsplattformen heter det jo at Norge skal være et foregangsland i forhold til urfolks rettigheter, her skjer det stikk motsatte. Det er ikke en rettsstat verdig, sier advokaten.

Nationen har vært i kontakt med Statsministerens kontor som ikke vil kommentere saken, men henviser til OED – selv om de er gjort kjent med kommentarene fra advokat Lange.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i OED vil heller svare konkret på Langes uttalelser. Hun repeterer tidligere utsagn om at det er nødvendig med «et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag».

«Konsultasjonene med reindrifta og Sametinget er pågående og departementet har gitt uttrykk for sitt syn på saken i den forbindelse, og svart på spørsmål fra reindriften. Vi ønsker framdrift i saken. Samtidig har Sametinget bedt om videre konsultasjoner og det må vi ha respekt for», skriver hun i en epost via kommunikasjonsavdelingen.

«Det grunnleggende i denne saken er at reindriftas folkerettslige vern skal sikres. Regjeringen har sagt at vi vil gjøre de endringene som er nødvendige for å få dette på plass», fortsetter hun.

Sæter mener at involvering og prosess med partene har bidratt til at konsultasjonene har dratt ut i tid:

«Samtidig er jeg ikke i tvil om at alle involverte, også vi i departementet, har interesse av å få avklart denne saken så raskt som mulig. Det er imidlertid ikke noe alternativ å fatte nye vedtak i saken uten å ha et tilstrekkelig grunnlag. Regjeringen vil gjøre vårt for å bidra til at denne saken kan løses og at det ikke tar lengre tid enn nødvendig.»

Kan bli ny rettssak

Det kan likevel virke som om utålmodigheten er størst på samisk side.

– Siidaen har spurt departementet i 16 måneder hva de mener er feil i dommen, og som derfor krever nye utredninger. Det klarer ikke departementet å svare på. Likevel legger de opp til en totalt ny utredning i saken. Planen ser ut til å være å finne en forsker som kan komme fram til at OED hadde rett i 2013 da de ga konsesjon, og at Høyesterett tok feil, sier advokat Jon A. Lange.

– Det er spesielt at OED har som uttalt utgangspunkt å finne en løsning som gjør at vindmøllene skal stå. Dette er et veldig uheldig og fastlåst utgangspunkt for en omgjøringsprosess, mener han.

Representanten for det andre reinbeitedistriktet, Andreas Brønner, er inne på det samme:

– Inntrykket er at OED har bestemt seg for nærmest en totalt ny utredning, selv om dette har vært utredet i forvaltningen og domstolene i mer enn ti år. OED vil ikke høre på våre synspunkter, og har sagt at deres mål er at vindmølleparken skal bli stående.

– Det er vårt inntrykk at OED ønsker å kjøre et langvarig løp. De hører ikke på våre synspunkter og gir heller ingen forklaringer. Det er ikke vårt inntrykk at konsultasjonen skjer med god tro og vilje fra departementets side, sier han på vegne av Sør-Fosen sijte.

De påpeker at Høyesterett har vurdert om det finnes beite i området, og kom fram til at det ikke var tilfelle. At man nå skal klare å finne «en genial løsning som ingen tidligere har tenkt på», beskrives som helt urealistisk av advokatene.

– Det kan bli nødvendig med en ny rettssak, men vi håper vi slipper det. Saken har vært – og er – en stor belastning for siidaen. De vant 11–0 i Høyesterett, da burde det være unødvendig med en ny rettssak. Og hvorfor skal man tro OED vil respektere en ny dom?, spør advokat Lange som mener det ikke skal gis noen ny konsesjon.

Andreas Brønner, advokat for Sør-Fosen sijte, avviser heller ikke en ny rettssak for å få fjernet turbinene i vinterbeiteområdet:

– Det er vanskelig å se for seg en annen løsning enn at vindparken rives, slik situasjonen er nå. Reindriften kjemper for at vindparken skal bort fordi den er ulovlig bygget. De har en ugyldig konsesjon for 25 år, og det er ikke mulig for min klient å overleve økonomisk og kulturelt i et slikt tidsperspektiv.

– En erstatning har ikke vært aktuelt for min klient, de har ikke ønsket å la seg kjøpe ut, selv om utbygger kunne tenkes å legge store summer på bordet.

– En ny rettssak om rivning av vindmøllene kan være en mulighet. Det er begrenset hvor lenge reindriften kan la det skure og gå.

Har tapt etter byggingen

Sametingspresidenten vil ikke gi uttrykk for sin mening om en eventuell ny rettssak:

– Jeg vil ikke gi reindrifta råd om hva de bør og ikke bør gjøre. Sametinget vil fullt ut støtte reindrifta på Fosen i det de foretar seg for å sikre sitt livs- og kulturgrunnlag, sier Silje Karine Muotka.

– Olje- og energidepartementet sier at uten grundige utredninger vil de ikke kunne fatte et vedtak som står seg juridisk og at reindrifta dermed risikerer ytterligere rettsrunder. Dette er formyndersk siden det signaliserer at reindrifta ikke vet sitt eget beste, fortsetter hun.

Muotka påpeker også at det eneste som har endret bildet etter dommen falt, er at Statsforvalteren i Trøndelag har oversendt LMD en rapport som sier at reindrifta på Fosen ikke har vært regningssvarende siden vindkraftanleggene ble satt opp i 2016.

Det er avtalt et møte mellom henne og olje- og energiminister Terje Aasland 2. mars. Her ønsker Muotka blant annet å klargjøre hva departementet trenger av nye opplysninger som Høyesterett ikke har vurdert, og behovet for å utrede tiltak om nedskalering eller avvikling av vindkraftverkene for å sikre grunnlaget for fortsatt reindrift.

Til Vårt Land uttalte representanter for utbyggerselskapene Roan Vind (har 19 trønderske kommuner på eiersida) og Fosen Vind (hvor Statkraft eier 52 prosent) tidligere denne uka, at de ikke har tatt stilling til hva som vil skje hvis de nektes ny konsesjon og turbinene eventuelt må fjernes.

Byggingen av de berørte vindparkene skal ha kostet rundt 6 milliarder kroner, anslår avisa.