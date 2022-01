Oslo tingrett stanser ulvejakta – Staten anker

22. desember åpnet Klima- og miljødepartementet for lisensfelling av 25 dyr i fire ulveflokker i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Lisensjakta i ulvesonen skulle ha startet 1. januar, men etter at dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr leverte inn et krav om midlertidig forføyning fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket, stanset Oslo tingrett jakten midlertidig.

I dag ble kjennelsen avsagt, og Oslo tingretts slutning er følgende:

"Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak 22. desember 2021 om felling av ulv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog, inntil annerledes fastsettes av retten."

Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) må betale samlede saksomkostninger på 450.000 kroner til Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr.

Saken ankes

Staten, ved Klimadepartementet, er uenig i rettens avgjørelse og anker kjennelsen til lagmannsretten.

– Jeg håper ankesaken kan gjennomføres raskt, slik at vi snart får en endelig avklaring om årets lisensfelling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Senterpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Ole André Myhrvold, mener det er viktig at Stortingets flertall, regjeringens og rovvilnemdenes vilje følges opp

– Det handler om å lytte til folk og de som har ulveproblematikken tett på i hverdagen, sier Myhrvold i en uttalelse til NTB.

– Viktig signal

Dyrevernorganisasjonen sier i en samlet pressemelding at de er svært lettet over utfallet i tingrettsdommen

– Staten bør ta dette som et viktig signal om at de bør skjerpe aktsomheten i sin forvaltning av truede rovdyr, sier leder Siri Martinsen i Noah.

WWF Verdens naturfond mener at dommen ikke bare er en seier for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens sikkerhet.

– Det er det eneste riktige at ulvejakta nå stoppes til vi får en rettslig avklaring av hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv så lavt som de har gjort de siste årene, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

USS mener kjennelsen er dramatisk

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) var partshjelper for staten, både i Høyesterett og nå i tingretten. De stiller seg uforstående til kjennelsen, og mener konklusjonen både er overraskende og dramatisk. Det skriver de i en pressemelding.

– Tingrettens avgjørelse er skuffende, og jeg er overrasket over at dommeren ikke har satt seg bedre inn i Høyesteretts enstemmige avgjørelse 26. mars i fjor, uttaler lederen i USS, Hanne Velure.

– Når tingretten viser til at det må gjøres en «konkret og reell avveining» av hensynet til konfliktdemping, og kritiserer departementet for «å bygge på mer generaliserte oppfatninger» virker det som tingretten ikke har fått med seg at Høyesterett tok uttrykkelig stilling til dette, fortsetter hun.

USS er fornøyd med at staten anker saken, og mener prosessen må påskyndes "så mye som overhodet mulig".