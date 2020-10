Staten kan tjene nesten 5 milliarder ekstra i alkoholavgifter

Vinmonopolet regner med å sende 4,1 milliarder kroner mer enn antatt i alkoholavgifter til staten.

Bryggerinæringen har gjort et anslag for Aftenposten og tror tallet for ølsalget vil gi 646 millioner mer i alkoholavgifter. Dermed kan koronastengte grenser i 2020 gi nærmere 4,8 milliarder kroner mer i avgiftsinntekter til staten.

Likevel legger regjeringen opp til at vi harryhandler som før allerede neste år, skriver Aftenposten mandag.

Annonse

Finansminister Jan Tore Sanner (H) tror på en vaksine og at reiserestriksjonene oppheves. Troen er så sterk at han mener staten vil få inn mindre inn i alkoholavgifter i 2021 enn i det siste normalåret, 2019. Det viser tall i neste års statsbudsjett.

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF) mener at Finansdepartementet underrapporterer hvilke inntekter staten får som følge av koronatiltakene.

– De bommer med et par milliarder kroner, mener hun.

Finansdepartementets informasjonsavdeling sier i en epost til Aftenposten at det er en «større usikkerhet enn vanlig ved anslaget for avgift på alkohol for 2021»

(©NTB)