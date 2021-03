Staten forbød festivalen - krever likevel leie av Matfestival

Om lag seksti leietakere hos Forsvarsbygg har spurt om å få slippe å betale leie for korona-rammede arrangementer, eventuelt at beløpene reduseres. Det har ikke ført fram.

Til tross for at de forvalter Norges største offentlige eiendomsportefølje – med over 13.000 bygg og anlegg – kan Forsvarsbygg bare tilby utsatt innbetaling.

– Vi har kommet leietakere i møte med å tilby utsettelser på innbetaling av leie i inntil tre måneder, sier Svein Olav Skaar, regionsjef i Forsvarsbygg, til Nationen.

Han har blant annet ansvar for Bergenhus festning hvor selskapet bak Bergen matfestival, Matarena AS, de siste årene har leid gressletta Koengen som også brukes som utendørs konsertsted.

– Staten gjør begge deler

Rita Steckmest Sivertsen er selskapets styreleder, og hun mener det er urimelig å skulle betale en leie på 336.000 kroner etter at myndighetene gjorde arrangementet ulovlig.

– Vi har leid et område av myndighetene for å holde en matfestival for 40.000 besøkende, og så sier myndighetene at det ikke er lov, samtidig som de fakturerer for leie av et område hvor det eksklusivt kunne avholdes en matfestival, sier hun til Nationen, og fortsetter:

– Det er vanvittig. For oss er det staten som gjør begge deler, de krever leie for noe vi ikke kan arrangere. Hva hadde konsekvensen vært hvis vi hadde arrangert?

– Jeg forventer at regjeringen ser urimeligheten i dette. For oss er 336.000 kroner mye penger.

Sivertsen sendte 10. februar brev til Forsvarsdepartementet (FD), med kopi til statsministeren og andre. Her poengterte hun at Forsvarsbyggs negative svar var «urimelig og uakseptabelt» når det var «staten selv» som hindret Matarena fra å bruke arealet som forutsatt.

FDs kommunikasjonsavdeling bekrefter at de har mottatt henvendelsen, men at et svar først kan forventes til neste uke.

«Vi ønsker ikke å kommentere utover det, før svaret er gitt», heter det.

Også i fjor høst var det vanskelig for de ulike matfestivalene i landet. Både Bergen, Trondheim og Stavanger har avholdt slike, men det var lenge usikkert om de ville bli inkludert i de ulike støtteordningene som ble opprettet for kulturarrangementer og annet, som ble avlyst som følge av pandemien.

Tjener 47 millioner i året

Som følge av korona-restriksjonene valgte matfestivalen i fjor å endre sitt konsept. I stedet for å samle 30.-40.000 personer på Koengen, ble festivalen i stedet spredd rundt i byen. En av dem som besøkte dem, var Erna Solberg som var på møte i hjembyen. Statsministeren delte også ut priser under arrangementet.

– Det var jo veldig stas at Erna Solberg kom og delte ut prisene. Jeg tror myndighetene vil fremme lokalmatprodusenter og trygg matproduksjon, så det var helt topp at hun kom og kastet glans over arrangementet, sier Rita Steckmest Sivertsen.

Forsvarsbygg opplyser at antallet sivile leietakere på festningene i fjor sommer var om lag 158, og at deres totale årlige leieinntekt var noe over 47 millioner kroner. Regionsjef Skaard opplyser at rundt «60 store og små leietakere har vært i kontakt» om endringer av leieavtalene som følge av pandemien.

Blant disse finnes det alt fra næringsdrivende, idrettslag og kulturarrangører fra hele landet.

– At vi ikke er alene om dette er nesten det mest hårreisende, sier Alexandra Krage Angell, som er daglig leder for Bergen matfestival.

Hun sier at de sendte brevet til Forsvarsdepartementet for å markere sitt syn på Forsvarsbyggs håndtering.

– Her har de tatt seg betalt for et område som vi ikke kan benytte fordi det ville vært straffbart. Det eneste de har tilbudt er å avslutte den treårige avtalen vi hadde med dem ett år for tidlig, sier Angell.

– Krevende for mange

I brevet til FD og statsministeren fremhever Matarena Forsvarsbyggs ansvar for å «sørge for at det ikke gjennomføres arrangementer på egen eiendom som bryter med covid-19-forskriftens straffesanksjonerte bestemmelser». Det kommenterer Forsvarsbyggs regionsjef på denne måten:

– Det er arrangør sitt ansvar å gjennomføre arrangementer i henhold til lover og forskrifter, og offentlige pålegg som for eksempel smittevernbestemmelser, i dialog med Forsvarsbygg som utleier.

– Er det aktuelt å be Forsvarsbygg gjennomgå tidligere søknader om utsettelse, ettergivelse eller endringer av leieavtaler som følge av pandemien?

– Covid-19 situasjonen har vært krevende for mange, og det har vi forståelse for. Forsvarsbygg har i flere konkrete tilfeller gitt utsettelser på innbetaling av leie i inntil tre måneder, svarer Forsvarsbyggs Svein Olav Skaar.

Bergen matfestival hadde i fjor et underskudd på 420.000 kroner. De har søkt regjeringen om å få dekket 60 prosent av dette (cirka 250.000 kroner), blant annet for å få dekket inn noe av kostnadene til Forsvarsbygg.

– Selv om vi skulle få et positivt svar på søknaden om å få dekket 60 prosent av underskuddet som ble rundt 420.000 kroner, så står vi dårligere rustet foran årets festival. Forsvarsbyggs krav har hatt en veldig negativ effekt for oss, sier Alexandra Krage Angell som sier at det blir matfestival i år også – spredt bredt ut over Bergen by.