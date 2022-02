Staten får 235 millioner kroner i Helge Ingstad-forlik

Saken skulle egentlig gå for retten i slutten av februar, men partene ble i forrige uke enige om et forlik.

– Etter at det ble gjennomført rettsmekling, er partene nå enige om å forlike saken. Forsvarsdepartementet er tilfreds med at saken nå er avsluttet med et godt resultat for staten, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding mandag formiddag.

Departementet ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Millionsum

NTB har fått innsyn i forliksavtalen. Den viser at Twitt Navigation Limited, som eier tankskipet, forplikter seg til å betale 235 millioner kroner innen 30 dager.

Til gjengjeld forplikter staten ved Forsvarsdepartementet seg til å trekke søksmålet mot eieren. Staten går for øvrig med på å trekke alle framtidige og nåværende krav overfor tankskipseieren.

Det var natt til fredag 8. november i 2018 at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. Fregatten ble totalskadd i kollisjonen, og bare fem dager senere saksøkte staten rederiet Twitt Navigation Limited, som eier Sola TS.

Senere gikk Twitt Navigation til motsøksmål mot staten. Etter flere utsettelser, skulle saken ha startet i Hordaland tingrett 28. februar.

Bekrefter forlik

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig skulle representere Twitt Navigation i rettssaken.

Til NRK bekrefter de at det nå i stedet ble forlik.

– Utover det har vi ingen kommentar, sier advokat Øyvind Grøneng.

Staten saksøkte i 2019 også DNV, som godkjente fregatten, fordi de mente at selskapet burde oppdaget en svakhet med propellakslingene på skipet, der vann fosset inn etter kollisjonen. Dette søksmålet ble trukket i mai i fjor.

Etter forliset ble det besluttet at Helge Ingstad skulle hogges opp og bli skrapmetall.

Kollisjonen har kostet staten masse penger. En ny, tilsvarende fregatt vil koste mellom 11 og 13 milliarder kroner. Planleggingen og hevingen av vraket tok cirka tre og en halv måned, og sluttsummen endte på i overkant av 765 millioner kroner, ifølge konsulentselskapet PwC.