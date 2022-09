Staten anker ulvedom

Borgarting lagmannsrett konkluderte i sommer med at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken vinteren 2020 er ugyldig. Nå har staten valgt å anke dommen til Høyesterett.

– Jeg er ikke enig i konklusjonen i lagmannsretten om at vedtaket er ugyldig. Saken reiser i tillegg prinsipielle og viktige spørsmål om forvaltning av ulv som det er viktig at vi får en endelig avklaring på. Jeg mener derfor at denne saken bør bli vurdert av den høyeste rettsinstansen vår, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Noah fikk medhold

Oslo tingrett ga i fjor dyrevernsorganisasjonen Noah medhold i saken mot staten etter vedtaket om lisensfelling av seks ulver i Letjenna-reviret i Elverum. I juni kommer Borgarting lagmannsrett fram til samme konklusjon.

Jakten på Letjenna-ulvene var spesielt omstridt, fordi de hadde tilhold innenfor ulvesonen. Her skal ulvene ha spesielt vern, og terskelen for å skyte dem skal være høy.

Departementet mente likevel det var riktig å felle dem og viste til en bestemmelse i naturmangfoldsloven som åpner for å ta hensyn til «offentlige interesser av vesentlig betydning». Dette handlet i stor grad om et ønske om å dempe den betente konflikten rundt ulven og skape tillit til rovdyrforvaltningen.

– Etter lagmannsrettens syn gir imidlertid departementet ingen relevant begrunnelse for hvorfor uttaket av Letjennareviret eventuelt skulle kunne ha en konfliktdempende virkning og skape tillit, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Nytt uttak

Mange av argumentene staten har gitt for å gi fellingstillatelse handler om belastningen folk opplever ved at det er vedtatt å opprette en ulvesone generelt, framgår det av dommen. Det er heller ikke nok å vise til at bestandsmålet som Stortinget har satt, er nådd.

Nylig besluttet rovviltnemndene at fire revirer skal tas ut under ulvejakta neste år. Revirene i Mangen, Ulvåa, Juvberget og Kockohonka skal felles. Vedtaket er ventet å bli anket.

– Det er en skandale at man har nemnder som nekter å forholde seg til domstolene og lovverket vårt, og med åpne øyne gjør ulovlige vedtak, uttaler Martinsen. pressemelding.