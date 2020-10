Startet gårdsutslag - vant pris: – Er stolt og ydmyk

Louise Gjør bygget i 2016 gårdsutsalget på Fredheim Gård, i Stange Vestbygd. Fire år senere har hun vunnet hele 50.000 kroner for hennes positive engasjement og kreative arbeid igjennom blant annet sosiale medier, kortreiste egg og ny oppstart av jordskokkdyrking.

Ifølge juryen bidro også Louises nye tilnærming til grønnsaker, som ellers gikk til dyrefôr eller matsvinn, til at hun vant årets pris.

– Jeg er stolt og ydmyk over å ha vunnet Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen, journ.anm.) i landbruket i Innlandet 2020, sier Gjør i en pressemelding.

– Drømmen var å synliggjøre hvilke muligheter landbruket har, og nytenking i form av Fredheim Gårdsutsalg. Gleden ved å presentere Stange Vestbygd for nærmiljøet og tilreisende. Det samholdet vi har klart å skape oss bønder imellom har gjort at vi er i ferd med å videreutvikle flere spennende produkter av våre egne råvarer, fortsetter hun.

Større arbeidsplass

I dag har gården til Louise Gjør, Fredheim gård, fem arbeidsplasser. I tillegg har hun flere deltidsansatte i sesong. På gården selger hun egenproduserte egg, grønnsaker og videreforedlede produkter.

– Satsingen har ført til flere arbeidsplasser og mere liv på bygda. Den kvaliteten vi har på varene og at folk synes det er en opplevelse å komme til Stange Vestbygd for å handle, gir meg glede over den jobben jeg gjør. Vi ønsker å være et bidrag til at folk velger norske råvarer og ser hvilke muligheter som ligger i et levende landbruk, sier Gjør.

Nabogården Søndre Elton produserer jordbær. Gården får også inntekter av videreforedlingen av grønnsakene på Fredheim gård. Dersom produkter ikke måler opp til kravene, på bakgrunn av utseende, størrelse eller kvalitet, er tanken å benytte dem fremfor å kaste. For å redusere matsvinn.

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen Hvert år deler juryen bak Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket ut 50.000 kroner. Prisen går til næringer med basis i bygdenes og landbrukets ressurser, eller vellykkede og etablerte bedrifter. Fylkesvinnere konkurrerer videre om en nasjonal pris, med 250.000 kroner i premiepotten. Korona har skapt usikkerhet rundt årets nasjonale prisutdeling. I år bestod juryen av: Kjell Børresen fra Innlandet fylkeskommune, Erik Lagethon fra Fylkesmannen i Innlandet, Kristina Hegge fra Oppland Bondelag, Elisabeth Gjems fra Hedmark Bondelag, Astrid Olstad fra Oppland Bonde- og småbrukarlag og Per Lindholt, Hedmark Bonde og Småbrukarlag. Juryen ble ledet av direktør Sverre Bjørnstad i Innovasjon Norge Innlandet.

BU-prisen og juryens begrunnelse

I årets konkurranse var det flere gode kandidater, ifølge juryens begrunnelse. Vurderingsgrunnlaget baserte seg på diverse økonomiske, bærekraftige (miljø), sosiale og innovative kriterier.

Som kjent stakk Louise Gjør av med seieren. Blant annet for hennes egenproduksjon, videreforedling av grønnsaker, gjenintroduksjon til dyrking av jordskokk, i tillegg til omsetningen av diverse lokale varer.

– Louise Gjør og Fredheim Gårdsutsalg scorer meget godt på alle kriteriene som ligger til grunn for BU-prisen. I tillegg har juryen lagt vekt på at hun gjennom gårdsutsalget og sosiale medier bygger en meget positiv stemning rundt næringa og arbeidet med å øke mangfoldet av gode og innovative norske produkter, sier direktør for Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Bjørnstad, som ledet juryens arbeid.