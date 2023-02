Starter ny jakt på farlige stoffer i grillmat

Snart er grillsesongen i gang, noe som er et høydepunkt for mange familier. Men under grilling og steking dannes også helseskadelige forbindelser. Nå skal effekten og helserisikoen ved grillet mat under lupen.

«Det har gått såpass mange år siden forrige vurdering at det gir mening å sjekke om det har kommet ny forskning på stoffer som ikke var med sist, og oppdatering på stoffene som var med sist», opplyser Helen Engelstad Kvalem som skal lede prosjektet, i en epost til Nationen.

Stort antall krefttilfeller

Det er Mattilsynet som for et par uker siden bestilte en granskning fra ekspertene i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Sist temaet ble undersøkt var i 2007, og da det ble også laget en egen vurdering av farene knyttet til å spise grillmat.

I sluttrapporten fra den gang konkluderes det med at høyt inntak av godt stekt og grillet kjøtt, vil gi liten til moderat økt risiko for kreft i tarm, bryst, prostata og bukspyttkjertel. Men fordi dette er vanlige kreftformer, vil en liten økning i risiko utgjøre et stort antall krefttilfeller i befolkningen, heter det.

Nå vurderer Mattilsynet det slik at siden da har grillsesongen blitt stadig lengre, samt at et bedre matvareutvalg og økt salg av griller kan ha ført til økt helsefare.

«For å kunne gi aktuelle og relevante råd til forbrukere og andre som omsetter/ frambyr grillet mat har Mattilsynet behov for oppdatert kunnskap om dannelse av prosessfremkalte stoffer i ulike matvarer ved ulike grillmetoder, og vurdering av hvilken risiko det kan utgjøre», skriver de.

Det er de uønskede og helseskadelige forbindelsene som dannes i maten ved sterk varmebehandling, såkalte prosessfremkalte stoffer, som skal granskes.

Unngå brent mat

De mest kjente er såkalte heterosykliske aromatiske aminer og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). I Mattilsynets bestilling trekkes det også fram andre prosessfremkalte stoffer som akrylamid og furan.

I oppdraget til VKM fremkommer det også at man skal prøve å identifisere prosessfremkalte stoffer som dannes, og om dette skjer i større grad ved grilling enn ved steking.

Mattilsynet ønsker også en oversikt over slike stoffer i uliketyper grillmat, samt om ulike grilltyper, -metoder og matvarer vil har betydning for dannelsen av de potensielt kreftfremkallende stoffene i grillmat

Allerede nå anbefaler myndighetene at matvarer ikke grilles eller stekes for lenge slik at man unngår mørk og brent mat. Den eventuelt nye kunnskapen som nå dukker opp, skal danne grunnlaget for ny og oppdatert informasjon til forbrukerne.

Resultatet av denne grillgranskningen skal være klart mot slutten av året, og før grillene fyres opp i 2024.