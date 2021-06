Starter gjenåpning av koronastengt kyllingbedrift

Bedriften Norsk Kylling på Støren i Midtre Gauldal måtte nylig stenge ned etter et stort smitteutbrudd i kommunen. Siden 2. juni har over 40 personer blitt registrert smittet i kommunen i Trøndelag.

Nå får kyllingfabrikken starte en gradvis gjenåpning, skriver adressa.no.

– Jeg er letta over å se at antall smitta har vært ned på null de siste dagene. Jeg er stolt over de ansatte som har stått på hele veien, og synes synd på de ansatte som ble truffet av dette utbruddet. Det viktigste nå er å ta vare på de som er berørt, sa Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk kylling, til Adresseavisen mandag denne uken.

Av de 340 ansatte ved Norsk kylling, har rundt 130 ansatte likevel vært på jobb underveis i nedstengninga av bedriften – etter en avtale med kommunen som også innebærer at de som er på jobb holder seg i karantene på fritida.

Til regionavisa forteller Stokbakken at ingen er permitterte, og at han håper på en mer normal drift ved fabrikken neste uke.

– Vi har kun hatt kolleger i smittekarantene som følge av pålegg fra kommunelegen. Nå har vi 210 ansatte i karantene og rundt 130 på jobb, uttalte direktør Stokbakken til adressa.no mandag.