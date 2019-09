Stalheimskleiva gror att

Vegetasjonen i Stalheimskleiva på Voss er i ferd med å gro att og gjer at utkikspunkt kan gå tapt. Lars Even Lemme er bussjåfør og køyrer strekninga jamleg.

– Vegetasjonen tettar kleiva og er i ferd med å bli så tett at me mister gode utkikspunkt. Nokre stader er det nesten som å køyre gjennom ein tunnel av vegetasjon. For få år sidan måtte nokre av oss sjåførar organisere dugnad for å rydde utsikta, seier han til Avisa Hordaland.

Byggjeleiar i Statens vegvesen, Bente Bergstø, seier dei er klar over attgroinga og at dei har ansvar for å rydde ho.

– Vi skulle gjerne ha rydda meir, men har til no ikkje hatt midlar til det. Vi kjem til å leggja fram eit budsjettforslag for neste år der vi set av midlar til å rydda, seier ho.