Stadig flere fjellrever i Norge

– Det gleder oss å se at fjellrevbestanden fortsetter å vokse. Det viser at det er mulig å snu den negative utviklingen for truede arter i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Resultatene fra årets overvåking, gjennomført av NINA, viser at det nå er rundt 300 voksne fjellrever i Norge. Den felles skandinaviske bestanden er anslått å være i underkant av 500 voksne fjellrever.

Fjellreven i Norge har vært kritisk truet og ville antakelig vært utryddet i Norge uten de tiltakene som har blitt gjort de siste 15 årene.

I Norsk rødliste for 2021 er fjellreven klassifisert som sterkt truet.

I Nord-Norge er situasjonen for fjellreven fortsatt kritisk. I månedsskiftet januar-februar settes det derfor ut 30 oppdrettsvalper i Nord-Troms.

(©NTB)