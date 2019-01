Kvar fjerde norske kommune måtte få sine budsjett og nye lån godkjent av staten i 2004. Ved utgangen av fjoråret hadde dei aller fleste igjen vorte her i eige hus, ifølgje NRK.

Annonse

– Vi antek at den same utviklinga fortset, og talet blir endå lågare i år. Veldig mange kommunar har teke seg sjølv i nakken og gjort gode omstillingar for å få kontroll på økonomien, seier statssekretær Lars Jacob-Hiim (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kanalen.

©NPK