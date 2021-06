For fjerde gang har forskere ved det svenske universitetet for landbruksvitenskap (SLU) undersøkt svenskenes holdninger til rovdyr.

Sammenlignet med den første undersøkelsen tilbake i 2004, mener nå en større andel av befolkningen i Sverige at rovdyr bør få leve i hele landet, skriver Svenskjakt.se.

Andelen som mener ulv skal få leve i hele Sverige har økt til 54 prosent. I 2004 svarte 43 prosent det samme. Men samtidig mener flere nå at det ikke skal være ulv der det er reinsdyr, 33 prosent sammenlignet med 25-26 prosent i tidligere målinger.

Ifølge det svenske jaktmagasinet har derimot aksepten for å ha ulv i nærheten der du bor gått ned. I 2004 og 2009 aksepterte 60 prosent at de hadde ulv i nærområdet sitt. I den siste undersøkelsen svarer 49 prosent «ja», «kanskje» eller «ja, absolutt» på det spørsmålet.

– Det er paradoksalt. Nå er det høy aksept for at rovdyrene skal finnes over hele landet. Men det at stadig færre ønsker ulv i sitt nærområde kan antagelig tilskrives de samme holdningene som rundt vindkraft. Det vil si at man synes det er bra, men man vil ikke ha det i nærheten, sier Camilla Sandström, professor i statsvitenskap ved Umeå universitet til Svenskjakt.se.