Den korte, presise og for mange oppmuntrende beskjeden fra meteorologen er at vi beholder været vi har nå inn i helgen.

– Kort fortalt får vi mer av det samme over hele landet, sier vakthavende meteorolog Marit Bergum, til NTB.

Stabilt

Forklaringen ligger i et stabilt høytrykk som har lagt seg over Russland. Over store deler av landet har dette gitt stabilt godt vær, mens lavtrykkene står i kø i Atlanterhavet og sneier deler av norskekysten.

I Sør-Norge ser det ut til å bli gråvær med nedbør i helgen. Langs kysten vil nedbøren komme som regn, mens det lenger inn i landet faller som snø. Men det er neppe julesnøen som kommer.

– Langt i innlandet kan det nok hende at snøen blir liggende. I Oslo kan det godt komme snø i helgen, men vi forventer lavtrykk og mildvær inn i neste uke, sier Bergum.

Solsjanser

Vestlandet nyter godt av å ligge i le for østavinden som preger værbildet.

– De får sikkert gode solsjanser i løpet av helgen, og det ser ut som om det blir lite nedbør, sier meteorologen.

Møre og Romsdal og Trøndelag kommer også ganske godt ut værmessig ihelgenen.

– Også her er det gode solsjanser og tørt vær. I Trondheim vil temperaturen ligge rundt null grader, sier Bergum.

I Nord-Norge blir det tørt og fint vær fram mot helgen.

– I helgen blir det skyfritt flere steder men ikke over alt. Temperaturmessig er vi nede på noen få minusgrader, sier Bergum