SSB: Prisene steg med 1,7 prosent i august

Sammenlignet med august i fjor var konsumprisindeksen 1,7 prosent høyere i august i år. Justert for strømpriser og priser på drivstoff steg prisene 3,7 prosent i samme periode. På forhånd var det ventet en oppgang på 3,4 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg, ifølge Dagens Næringsliv.

Oppgangen skyldes i hovedsak prisene på matvarer, som viste en tolvmånedersvekst på 4,2 prosent i august. I tillegg bidro særlig møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler med en oppgang på 10,6 prosent siden august i fjor.

Den løpende tolvmånedersveksten var i august opp fra 1,3 prosent i juli.

Fra måned til måned falt derimot KPI med 0,4 prosent i august. Ifølge SSB demper myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien prisstigningen.

Priser for transporttjenester, som samlet gikk ned 9,8 prosent, bidrar mest ned. Det skyldes blant annet at prisene for utenlandsreiser er estimert med sesongfaktor.

Den nest største bidragsyteren til nedgangen var matprisene, som falt med 1,2 prosent fra juli til august. Det sees i sammenheng med tilbudskampanjer på mat, som er utbredt etter fellesferien, poengterer byrået.

− Det er vanlig at matvareprisene går ned i forbindelse med typiske tilbudsperioder som jul, påske og skolestart. Nedgangen er som ventet, sier direktør Ingvill Størksen for Virke dagligvare.

I tillegg bidro prisnedganger på blant annet boligtekstiler, drivstoff, og klær.

