SSB: Flere felte villrein

På Hardangervidda ble det gitt fellingstillatelse på 16.003 dyr i 2021, noe som er en økning på 11.019 dyr fra 2020, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

For å bekjempe skrantesyke ble kvoten satt kraftig opp, men bare 1.983 dyr av kvoten ble felt. Det er 543 flere enn året før.

Reinheimen – Breheimen var i år det villreinområdet som hadde det nest største utbyttet.

I alt ble det der felt 823 villrein, som er en økning på 344 dyr. Deretter fulgte Snøhetta med 601 felte dyr, til tross for at det her var en nedgang på 117 felte dyr fra året før.

(©NTB)