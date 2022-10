Sprø, søt og syrleg nyting

Min desiderte gatematfavoritt må vere nysteikte churros. Dei skal vere rykande varme, sprø på utsida, mjuke i midten og rulla i sukker. Blir dei serverte med sjokoladesaus med eit hint av fyrig chili, er lykka komplett.

Men sjølv om denne typiske gatemat-churrosen er fantastisk god, har vi endå fleire kreative moglegheiter på eige kjøkken, der vi ikkje treng å skule til tradisjonar og forventningar.

Churros er omtrent det same som fritert vassbakkels, eit bakverk som blir brukt i tallause versjonar. Akkurat som ein donut kan churrosen vendast i ulike typar sukker, sett smak på med diverse krydder. Sitruszest og mynte er friskt og herleg. Når det etter kvart nærmar seg jul, kan det passe med stjerneanis og nellik.

Kva ein serverer som tilbehøyr, er også heilt ope. Det er ekstra herleg med noko kaldt som iskrem, sorbé eller granité til dei rykande varme churrosane.

Heime har ein kanskje ikkje ismaskin til å lage iskrem, og då er det perfekt å gå for granité i staden. Ein berre blandar fruktpuré eller jus av frukt eller bær med vatn eller vin og litt sukker, og frys inn blandinga under jamleg omrøring. Sidan væska inneheld sukker, vil ikkje massen bli til ein steinhard klump, men flakar seg når han blir knust og kjennest derfor mjukare. Sluttresultatet er ein frisk, frosen, finknust is som kan nytast åleine som han er, eller serverast som eit kaldt element i ein større dessert. Eg liker godt å lage cocktails med graniteen som base og ein liten klunk akevitt eller anna godt brennevin på toppen.

Churros er aller best heilt nysteikte. Skal du lage til fleire, kan det vere ein god idé å steikje dei opp på førehand og la dei kvile på eit brett med kjøkkenpapir. Rett for servering gir du dei eit minutt i frityren eller steikjeomnen før du rullar dei i sukker og serverer.

Churros med marinerte kirsebær og kirsebærgranité

Ingrediensar (2 personar)

300 g frosne kirsebær

1 dl sukker

6 ms kirsch-brennevin (kan sløyfast)

4 ms honning

2 stjerneanis

1 kanelstong

0,5 vaniljestong

---

75 g smør

4 ms sukker

0,5 ts salt

0,5 vaniljestong

2,5 dl vatn

2,5 dl kveitemjøl

3 egg

---

solsikkeolje til fritering

---

1 kopp sukker

0,5 ms kanel

Framgangsmåte

Legg dei frosne kirsebæra i ei skål, og dryss over sukkeret. La dei stå på kjøkkenbenken og tine i sukkeret i tre–fire timar. Hell av væska, og køyr litt over halvparten av bæra og eventuelt kirsch saman til ein jamn puré med stavmiksar eller blendar. Sil pureen over i ei djup form, og fryse inn blandinga under jamleg omrøring til ein luftig og frisk granité.

Resten av bæra legg du i ein liten kjele saman med honning, stjerneanis, vanilje og kanelstong. Gi bæra eit raskt oppkok, før dei blir lagde i ein bolle i kjøleskapet. Der kan dei gjerne stå over natta før du tek vekk kryddera.

Lag churros-deigen ved å koke opp vatnet med smør, sukker og vanilje. Røyr inn mjølet, og rør over varmen til deigen slepper kjelen. Sett kjelen til side, og la røra få avkjøle seg litt før du rører inn eitt egg av gongen. Deigen skal vere fast nok til at han held forma når du skal sprøyte han ut. Legg deigen over i ein sprøytepose, gjerne med stjerneforma tyll.

Varm opp solsikkeolje eller anna eigna olje til fritering til cirka 160–180 grader. Sprøyt lange stenger med deig rett i den varme olja, og friter til churrosane er fine og gylne. Legg dei på eit kjøkkenpapir i nokre sekund, så dei slepper noko av olja, og vend dei så i sukker- og kanelblanding.

NB: Pass at du har eitt lokk lett tilgjengeleg når du friterer, til å sløkkje eventuelle flammar viss uhellet er ute. Vatn/is må aldri brukast i varm olje.

Serverar dei varme churrosane til kald granité og kalde, kryddermarinerte kirsebær.

