Spretter opp ueren for å bli klokare

– Me ser at snittalderen på vanleg uer i fangstane til fiskarane aukar sakte men sikkert. Det betyr at lite ny fisk kjem til, fortel forskar Kjell Nedreaas.

Ei av oppgåvene er å undersøkje fisk som fiskarar har fanga, skriv Havforskingsinstituttet på nettsida si.

– Prøvar frå fangstane til fiskarane er eit viktig kunnskapsgrunnlag, og viser mellom anna om observasjonane som dei gjer på havet stemmer med korleis Havforskingsinstituttet ser på bestandssituasjonen, forklarar Nedreaas.

Forskarane har samla prøver av uer som no blir undersøkt. Kjønn og alder på fisken blir registrert, i tillegg til at forskarane artsbestemmer fiskane for å hjelpa fiskarane med å skilja dei tre uerartane.

