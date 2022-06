Spontan bonde-applaus for Stortingets ja til oppgjøret

På årsmøtet i Norges Bondelag brøt det ut spontan applaus da leder Bjørn Gimming kunne infomere salen om at Stortinget hadde vedtatt årets jordbruksavtale uten endringer.

Det skjedde etter at avtalen mellom bondeorganisasjonene og staten ble forseglet ved at Stortinget stemte ja. Det er tidenes dyreste oppgjør, med en prislapp på 10,9 milliarder kroner.

Fremskrittspartiet var det eneste partiet som stemte mot, fordi oppgjøret vil gi økte matvarepriser.

Gimming sier til Nationen at han er tilfreds og fornøyd med at Stortinget har vedtatt årets jordbruksavtale.

– Dette er utrolig viktig for oss. Vi trenger ikke mer usikkerhet nå, vi trenger mer sikkerhet.

Han er betenkt over at jordbruksoppgjøret ble en arena for markeringspolitikk.

– At jordbruk, matproduksjon og selvforsyning er gjenstand for så høy politisk oppmerksomhet, ser jeg samtidig på som et godt tegn for framtidas matproduksjon, sier Gimming.

Ville ha «ny kurs»

Da saken ble behandlet i næringskomiteen i starten av juni, raslet SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes med sablene. Han krevde endringer i oppgjøret og ville forhandle med regjeringspartiene.

– Avtalen var altfor svak på selvforsyning. Den la opp til økt import av fôr. Den var altfor svak på å stoppe sentraliseringen av jordbruket, sier Fylkesnes til NTB.

Han sier partiet la på bordet en rekke forslag for «å sette en ny kurs for jordbruket».

– De avviste alle våre forslag, konstaterer Fylkesnes.

Likevel stemte altså SV for avtalen onsdag.

– Hadde det vært aktuelt å stemme mot?

– Ikke i år. Situasjonen i norsk jordbruk var såpass alvorlig at en avtale må vi ha. Men det er en kraftig advarsel til regjeringen om at skal de ha flertall for jordbrukspolitikken, må de sette en ny kurs for jordbruket, med selvforsyning i høysetet.

Selv uten støtte fra SV hadde regjeringen fått flertall for avtalen i Stortinget, ettersom både KrF og Venstre tidlig gjorde det klart at de ville støtte den. Fylkesnes lover imidlertid at SV kommer til å følge opp.

– Vi kommer til å bruke hver korsvei for å få jordbrukspolitikken på rett kjøl, sier han.

Økte kostnader

Mange av SVs forslag fikk støtte fra MDG, Rødt og Venstre. Men det var ikke nok til å gi flertall for endringer i avtalen, og både SV og de andre partiene endte opp med å støtte oppgjøret.

En stor del av pengene bøndene får gjennom avtalen, vil gå til å dekke økte kostnader til strøm, drivstoff, gjødsel og andre såkalte innsatsfaktorer. I tillegg skal bøndene få 40.000 kroner mer i inntekter enn lønnsveksten andre grupper får, for å ta igjen noe av inntektsgapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper.

Også landbruksminister Sandra Borch er glad for at jordbruksavtalen ble vedtatt.

– Jeg er glad for at årets avtale er vedtatt med et bredt flertall, på tross av at det er ganske store motsetninger mellom partiene, sier Borch til Nationen.

Hun synes ikke noe om at Høyre og Fremskrittspartiet i diskusjonene om årets jordbruksavtale har satt bønder og forbrukere opp mot hverandre.

– De fleste forbrukerne er opptatt av å ha norsk matproduksjon og trygg norsk mat og hvis vi vil ha det, så må det være lønnsomt for bøndene å produsere maten. At vi har lagt så mye budsjettmidler i potten gjør at matprisene ikke øker så mye for folk flest som de gjør i mange andre land, sier landbruksmimisteren.

Hun tror diskusjonene som har oppstått i forbindelse med godkjenning av årets jordbruksoppgjør kan skyldes at det er flere år siden det har vært reelle jordbruksforhandlinger.

– Dette er ikke en stortingsmelding om landbrukspolitikk, men en avtale som regulerer bøndenes inntektsmuligheter. Det er ikke normalt å gripe inn i et lønnsoppgjør hvor partene er blitt enige og det er ikke normalt å gripe inn i jordbruksoppgjør hvor partene er blitt enige.