Splid i Sverige om drivstoffavgift

– At sosialdemokratene ikke jobber knallhardt for Sveriges beste er problematisk. Men det viktigste for Moderaterna er å senke drivstoffprisen med minst fem kroner ved pumpen. Det kan gjøres på forskjellige måter, sier partiets økonomiske talsperson, Elisabeth Svantesson til TT.

Kravet opposisjonspolitikerne har stilt, er at Sverige ikke skal ta ut energiskatt på drivstoff i tre måneder. For at det skal gå igjennom må de få et unntak fra EUs energiskattedirektiv og grønt lys fra alle de andre EU-landene.

Laber respons

Ifølge statsminister Andersson var imidlertid ikke responsen fra de andre statsoverhodene i EU overveldende. Og uten støtte fra dem, kan de heller ikke innføre en avgiftsreduksjon på fem kroner.

Det tolker Svantesson som at sosialdemokratene har sagt nei til deres kutt-forslag. Hun sier at det var Moderaterna som tvang dem til å ta det opp i EU.

– Det er åpenbart at lignende diskusjoner pågår i andre EU-land. Den sosialdemokratiske regjeringen må nå ta en aktiv rolle i diskusjonen og vektlegge de høye drivstoffprisene. Det skal vi sørge for, sier Svantesson.

Diskuteres i Norge

Også i Norge pågår det nå debatter om kutt i drivstoffavgiften. Blant andre flere Sp-topper har tatt til orde for at avgiftene må ned nå som prisene har skutt til værs.

– Det er mye engasjement knyttet til drivstoffprisene. Fra mitt ståsted så må det handles. Det politikerne kan gjøre noe med, er veibruksavgiften og CO₂-avgiften, samlet rundt 6–7 kroner per liter, sa fylkesleder i Troms Sp og stortingsrepresentant Ivar B. Prestbakmo til VG for to uker siden.

Frp kom senest denne uken med krav om at drivstoffavgiftene må fjernes dersom de skal støtte regjeringens krisepakke til Ukraina. Utspillet kom i kjølvannet av at finansminister Trygve Slagsvold Vedum varslet at regjeringen ønsker seg en bred enighet rundt krisepakken.