Spesiallaga el-ferje kjem ikkje inn til kai

Det er ved kaiområdet på Lerøy at el-ferjene får problem. Under ein prøvetur oppdaga mannskapet at ein undersjøisk bergknaus er i vegen for el-ferja, skriv NRK om saka som først vart omtalt av Fanaposten.

El-ferjene som skal gå mellom Hjellestad og Klokkarvik er spesiallaga for sambandet. Det kjem av at kaiene er små. Difor har ferjene, som er laga ved Westcon i Ølensvåg i Rogaland, fått ei skeiv form i begge endar.

Regiondirektør i Norled, André Utåker, seier til NRK at det er deira ansvar at ferjene passar til kaiene. No vil dei sprengje vekk knausen.

– Det er ein jobb som vil koste nokre hundre tusen. Men når det først vart ei sak, er vi glade for at vi oppdaga det på denne måten, forklarer Utåker.