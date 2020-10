Spår pause for vindkraftutbygging

– Konsesjonsprosessen som Tina Bru har foreslått vil ikkje gje nye konsesjonar før i siste halvdel av 20-talet. Det betyr at det ikkje kjem til å bli bygd noko særleg med vindkraft i perioden fram mot 2030, seier administrerande direktør i vindkraftselskapet Zephyr, Olav Rommetveit, til NRK.

Annonse

Kanalen peikar samtidig på at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), som behandlar søknader om vindkraftkonsesjonar, har føreslege ein ny tidsplanen for konsesjonsbehandlinga. I praksis reknar NVE med at dette betyr at ein må venta til siste halvdelen av 2020-talet på dei fleste nye vindkraftkonsesjonane.

Denne tida vil Motvind Norge bruka til å styrkja engasjementet mot vindkraftutbygging både blant folk flest og politikarar. Leiar i organisasjonen Torbjørn Lindseth peikar på at Motvind Norge er den rørsla som veks raskast i Noreg. Målet til organisasjonen er å stoppa vindkraftutbygginga for godt.

(©NPK)