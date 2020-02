Spanske bønder med rullende protest mot lave priser

I Valencia rullet 900 traktorer inn mot sentrum av i byen øst i Spania. En talsperson for demonstrasjonen opplyste at det var nærmere 10.000 bønder i det som omtales som den største protesten fra spanske bønder noensinne.

Det har vært flere bondedemonstrasjoner i Spania de siste ukene, og fredag var det også demonstrasjoner i byene Lucena i Andalucía og Lleida i Catalonia.

Bøndene hevder det er en eksistensiell krise i den spanske landbrukssektoren, og i Valencia ropte de slagord som: Hjelp oss, Pedro, ellers vil vi forsvinne!». Ropene var rettet mot statsminister Pedro Sanchez.

Han har uttrykt støtte til demonstrantene og sier på Twitter at regjeringen er fast bestemt på å hjelpe.

Bondeorganisasjonen UPA anklager seks supermarkedkjeder for å holde prisene på matvarer svært lave. Landbruksminister Luis Planas har møtt representanter for kjedene for å prøve å finne en løsning.

Spania er en av de største produsentene av landbruksvarer i Vest-Europa, ifølge offisielle tall. Landbrukssektoren sysselsetter om lag 800.000 personer.

