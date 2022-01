Spania innfører delt omsorg for kjæledyr

Ifølge en ny lov som trådte i kraft i Spania onsdag, skal kjæledyr anerkjennes som «levende vesener med følelser» og ikke bare objekter.

Som følge av det må spanske domstoler også ta dyrets beste i betraktning, så vel som familiens behov, når de skal avgjøre hvem som får beholde hunden, katten, gullfisken, skilpadda eller fuglen etter en skilsmisse.

Loven, som er utarbeidet av regjeringspartiene, har som mål å få slutt på de juridiske konfliktene som ofte oppstår når skilte par skal bli enige om hvem som skal ta seg av kjæledyret.

Den fastslår at eierne må garantere for kjæledyrets ve og vel, og at en av ektefellene kan miste omsorgen for dyret dersom han eller hun har en historie med dyremishandling.

Loven pålegger også domstolene å ta hensyn til dyrets beste når de avgjør tvistesaker om arv av kjæledyr.

(©NTB)