Spania avliver 92.700 mink med koronavirus

Det kunngjorde landbruksminister Joaquin Olona i Aragon-regionen torsdag. Minkfarmen er blitt tett fulgt opp siden 22. mai, da sju av arbeiderne på gården testet positivt for koronaviruset. Ingen dyr har fått forlate gården, som er den eneste minkfarmen i Aragon. 13. juli ble det kunngjort at tester viste at 87 prosent av dyrene hadde koronaviruset.

Myndighetene mistenker at det var en av arbeiderne på gården som hadde viruset først, og spredde det videre til både kolleger og dyr.

Også nederlandske myndigheter kunngjorde fredag at de ville måtte avlive ytterligere 1.100 mink på en minkfarm ved Westerbeek nær grensa mot Tyskland på grunn av koronaviruset. Til sammen har landet avlivet over en million mink i forbindelse med koronaviruset, på 25 gårder. Nederland meldte om det første koronautbruddet på minkfarm i april, og det var også her de første kjente tilfellene av at viruset spredte seg fra dyr til mennesker ble oppdaget.

