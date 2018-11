Sp reagerer på nedlegging av små passkontor

– Regjeringa må dokumentera at det har skjedd fleire feil på dei små passkontora enn dei store. Dei skyv tryggleiken framfor seg gong på gong, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Til saman har Justis- og beredskapsdepartementet vedteke å redusera talet på passkontor frå 141 til 77. Det betyr at 64 passkontor blir borte.

– Treng tryggare rutinar

Nye krav til tryggleik og rutinar er bakgrunnen for omorganiseringa av passkontor.

– Det er for enkelt å skaffa seg eit pass på falsk grunnlag. Over 30.000 norske pass blei borte i fjor, og vi veit at desse kan brukast til alt frå svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme. Dette er ikkje ein situasjon vi kan leva med, seier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) i ei utsegn på nettsidene til departementet.

Han seier norske pass vil vera utdaterte om få år viss det ikkje blir gjort noko for å betra tryggleiken.

Det er Riksrevisjonen som tidlegare har peikt på at det er for dårleg tryggleik og kvalitet på rutinane ved utskriving av passkontor i Noreg. Også Politidirektoratet har slege fast at det ikkje er forsvarleg å halda oppe talet på passkontor ein har i dag med tanke på kompetanse, kvalitet og tryggleiken ved utskrivinga.