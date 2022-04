Sp-politiker om Norgesgruppens egg på flaske: – Helt tullete

Møtende vararepresentant på Stortinget for Oppland Senterparti, Torleik Svelle, trodde ikke sine egne øyne da han leste at Norgesgruppen har lansert Eldorado-produktet «Flytende gårdsegg».

– Jeg merker meg datoen i dag, 1. april, og regner med at dette er svært god humor fra Norgesgruppen. Om det ikke er tull, så er det vanskelig å ta dette alvorlig, sier Svelle til Nationen.

Les også: Egg på flaske skaper røre

– Et stort skritt i feil retning

Nationen har gjort Sp-politikeren oppmerksom på at produktet ikke er en spøk, og at flaskene med egg selges i Norgesgruppens butikker.

– Nå er det jo slik at egg kommer fra naturen og høna ferdig innpakket. Det å knuse eggene og tappe de på flaske er helt tullete, mener Sp-politkeren.

Annonse

– Vi vet at mange får et stadig mer distansert forhold til hvor maten kommer fra. Dette er derfor alvorlig og et stort skritt i feil retning, legger Svelle til.

Norgesgruppen ser ikke problemet

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, tar deres nye produkt i forsvar.

– Vi er stolte av dette produktet, og mener at det er et positivt tilskudd til det ordinære konsumegget. Vi ønsker også å selge mer egg, og vil gjerne bidra til at folk spiser mer av det. Med dette produktet utvider vi bruksområdene til egget, sier hun til Nationen.

Søyland ser ikke problemet med at eggene er tappet på plastflasker.

– Vi ser at noen reagerer på at egg har naturlig emballasje, og at det derfor er unødvendig med flytende egg på plastflasker. Vi ser ikke på dette som et stort problem. Vanlige egg må også pakkes inn i kartonger. Dette er bare med på å øke tilgjengeligheten og gjøre det mer lettvint å bruke egg, til for eksempel baking, forteller Norgesgruppens kommunikasjonssjef.