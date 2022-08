Tirsdag 6. september er «Farmen» tilbake på TV 2 og TV 2 Play, og i den 18. sesongen er Niklas Baarli (33) ny programleder.

– Det er helt fantastisk å endelig være i gang med høstens store TV-eventyr. Årets deltakere er en gjeng svært forskjellige mennesker, som jeg er helt sikker på at seerne vil elske å følge på skjermen i høst, sier Baarli i en pressemelding.

– Spenningen knytter seg i stor grad til relasjonene som oppstår i gjengen, som i år blant annet inneholder en SP-ordfører fra Nord-Norge, en pastor fra en pinsemenighet, en hotelldirektør, en politimann, en danser og en begravelsesagent – for å nevne noen, fortsetter han.

Dette er årets deltakere

Andrea Rosli (24)

Fra: Oslo, bor i London

Sivilstatus: Singel

Yrke: Student

Andrea bor og studerer i London, og har jobbet i utelivsbransjen i verdensmetropolen. Hun er også aktiv fitnessutøver. Hun er med på «Farmen» for opplevelsens skyld, og for å lære nye ting.

– Det er overveldende å være menneske i 2022, og ikke så gøy å bli voksen som man skulle tro. Derfor vil jeg gjøre noe helt ekstraordinært. Jeg lærer så sykt mye om meg selv hver gang jeg gjør noe annerledes. Og så har jeg godt av å utfordre meg selv på det sosiale på «Farmen». Jeg kan nemlig være usosial, men tenker at jeg er likandes. Inne på gården håper jeg at jeg blir hun solide, morsomme, sterke, men sårbare. Jeg liker ikke folk som klager, og prøver å klage minst mulig selv. Jeg tenker lite på spillet. Håper dét skinner gjennom, sier Andrea.

Benjamin Lien (32)

Fra: Rennesøy

Sivilstatus: Gift

Yrke: Assistent på sykehjem / driver egen bedrift

Benjamin har alltid hatt lyst til å være med på «Farmen», et ønske som bare er blitt sterkere med årene. Han syr, strikker, hekler, driver med nålebinding, og driver en egen bedrift med fokus på disse tingene.

– Jeg har mye kunnskap som nok kommer til å bli nyttig på «Farmen», og jeg er innstilt på å lære fra meg alt jeg kan til andre. Holder man det for seg selv, vil kunnskapen dø ut. Dét er det ikke noe poeng i. Hvis jeg ikke skaper noe, funker jeg ikke. Jeg er opptatt av å være et godt menneske og medmenneske uansett forutsetninger, og har verdier som er sterke og viktige for meg, sier Benjamin.

Bente Rabba (54)

Fra: Røldal, bor på Gjøvik

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Terapeut og coach

Bente er gruppeterapeut og er interessert i og opptatt av prosesser. Hun er oppvokst på gård, har kokke-utdanning og erfaring som leder. Hun håper at alt dette kan komme til nytte på «Farmen».

– Jeg har muligens en fordel i at jeg er oppvokst på en geitegård i Røldal, og kan gårdsdrift på gamlemåten. Jeg har også erfaring fra flere andre områder, blant annet er jeg utdannet kokk og har vært leder, og tenker at disse tingene kommer godt med. Det sosiale kan nok bli krevende, men jeg har et stabilt humør, og er direkte og uhøytidelig. Min største frykt er kostholdet. Det er viktig for meg å balansere systemet med riktig mat, sier Bente.

Dagny Vartdal (50)

Fra: Hareid

Sivilstatus: Gift

Yrke: Begravelsesagent

Dagny er vokst opp på gård, utdannet blomsterdekoratør og har drevet begravelsesbyrå de siste 26 årene. Hun beskriver seg selv som en guttejente, som er lite glad i intriger og heller vil trekke seg unna og svelge kameler enn å ta høylytte diskusjoner.

– Jeg er vokst opp på en gård hvor vi hadde sau, okse og hest. Jeg har nok vært med på mange hundre lamminger, så jeg klarer nok ikke å skjule at jeg kan en del om dyr og gårdsdrift. Jeg er sterk både fysisk og mentalt, men usikker på hvor god jeg er på spillet. Dette er uansett en mulighet som de fleste aldri får, og den må jeg gripe. På «Farmen» har jeg et mål om å ikke stå på kjøkkenet eller drive med håndarbeid, jeg vil heller gjøre utearbeid for eksempel i skogen eller smien, sier Dagny.

Dan-Håvard Johnsen (55)

Fra: Lyngseidet

Sivilstatus: Gift

Yrke: Ordfører

Dan-Håvard er politiker, og inne i sin andre periode som ordfører i Lyngen kommune i Troms og Finnmark fylke. Han representerer Senterpartiet. Han har også lang fartstid fra fotballen, både som spiller og trener. Han er forberedt på at det kan bli omstridt at han som ordfører er med på «Farmen».

– Jeg liker å ta utfordringene som kommer forbi. Opp gjennom årene har jeg hatt mange gode medspillere som har servert meg en rekke lissepasninger. Dette har gitt meg en del ekstra muligheter, som jeg vil takke alle disse medspillerne for. Utfordringen på «Farmen» blir å klare seg selv, så vi får se om jeg klarer å ro dette i land på egenhånd. Det blir interessant å se hvordan en middelaldrende mann på 0,1 tonn kan klare seg i denne konkurransen, sier Dan-Håvard.

Einar Lund (21)

Fra: Jordet i Trysil

Sivilstatus: Singel

Yrke: Geitebonde / div. vikarjobber

Einar driver egen gård med geiter, men er livredd hest. Han sitter sjelden stille, og i tillegg til å drive gård har han også en rekke vikar-jobber, blant annet som bartender, i kirka og innenfor psykisk helse og rus.

– Fordelen min er nok at jeg trives på gård, og det er nok heller ingen ulempe at jeg er veldig glad i folk. Jeg får mye energi av å møte folk. På gården tenker jeg at det viktigste jeg kan bidra med er arbeidskapasitet, trivsel og humor. Jeg er en livsglad optimist – veldig glad! Jeg har aldri en dårlig dag, sier Einar.

Erlend Indergaard (53)

Fra: Kristiansund, bor i Trondheim

Sivilstatus: Gift

Yrke: Pastor

Erlend er pastor i pinsemenigheten Betel i Trondheim. Han håper de fleste i menigheten vil synes det er artig at han er med på «Farmen».

– Jeg trives veldig med å jobbe fysisk. Slapper godt av og nyter å jobbe praktisk. Og så er jeg over snittet glad i folk. Inn på «Farmen» tar jeg med meg godt humør og snert i kommentaren. Jeg ønsker å være en god samtalepartner, og tenker at det skal bli givende med samtaler og det som oppstår oss i mellom inne på gården. Jeg kommer nok til å være lite «pushy» rundt troen, men vil åpne opp for samtaler, sier Erlend.

Hanne Mathea Friis (22)

Fra: Jøa (bor i Oslo)

Sivilstatus: Singel

Yrke: Frilans danser

Hanne kommer fra øya Jøa i Trøndelag, men flyttet til Oslo for å studere dans. Da hun var ferdig på studiet i vår hadde hun ingen plan for høsten, men nå er planen å være lenge på «Farmen».

– Jeg har alltid sagt at jeg MÅ være med på «Farmen», og nå var det naturlig å gjøre det. Jeg hadde lyst til å pushe meg selv. Oppveksten min var på en gård med dyr, blant annet kyr, så jeg føler absolutt jeg har noe her å gjøre. Jeg har alltid vært aktiv, er gjennomtrent og sterk – både fysisk og psykisk. Jeg skal bli på «Farmen» lenge!, sier Hanne.

Hashar Aziz (34)

Fra: Kongsberg

Sivilstatus: Singel

Yrke: Politi

Hashar er utdannet lærer og politi, og jobber i dag med etterforskning i politiet. Han har vært «Farmen»-fan lenge, og da han gikk på Politihøgskolen pleide han å invitere medstudentene på vafler og «Farmen».

– «Farmen»-tilstanden fenger meg, det med å leve atskilt fra omverdenen under de forholdene. Familien min kommer opprinnelig fra primitive forhold i Nord-Irak, og mamma er vokst opp som bondejente – langt fra min virkelighet i Norge i dag. Så det er jo også noe med det å oppleve å klare seg under slike forhold. Inne på «Farmen» har jeg lyst til å ta en rolle som primus motor og lagspiller. Det kommer garantert til å bli grupperinger, men jeg prater godt med alle. Jeg vil bygge jovial stemning og få alle til å blomstre, sier Hashar.

Henrik Eijsink (26)

Fra: Ås

Sivilstatus: Singel

Yrke: Software-utvikler

Henrik er software-utvikler med en forkjærlighet for håndarbeid ­som sying og strikking. Han har tidligere vært aktiv orienteringsløper, og er fortsatt glad i å løpe.

– Jeg har lyst på et eventyr. Derfor meldte jeg meg på «Farmen». Jeg er veldig glad i å lage ting, som å sy og strikke, men jeg kunne også tenke meg å lære meg å jobbe i smia, for eksempel. Og så er jeg ikke spesielt komfortabel med dyr. Litt redd, rett og slett. Så jeg håper at «Farmen»-oppholdet kan gi meg eksponeringsterapi slik at jeg blir tryggere rundt dyr. Jeg synes det er gøy å møte nye mennesker. Her regner jeg med at jeg møter folk jeg ellers ikke ville blitt kjent med. Jeg håper at folk får inntrykk av meg som en real, ordentlig og grei fyr. Jeg er veldig glad i konkurranser, men meldte meg ikke på for konkurransens del. Tror jeg stiller sterkt, sier Henrik.

Ivana Mirić (28)

Fra: Sandefjord

Sivilstatus: Singel

Yrke: Account manager

For Ivana er «Farmen»-deltakelsen en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Hun gleder seg til å koble av fra det digitale og leve i nuet.

– Dette er noe jeg har hatt lyst til alltid, det har virket så sinnssykt kult! Jeg er ikke så fysisk sterk, men jeg er utholdende, viljesterk og sosialt sterk. Jeg kommer godt overens med de fleste. I starten kommer jeg nok til å være litt «low key» og suge til meg all kunnskap i bakgrunnen. Jeg er vegetarianer, og gruer meg mest til det eventuelt blir snakk om slakt – jeg mener at det ikke er riktig å gjøre det. Og så synes jeg at insekter er ekle, sier Ivana.

Lasse Fredheim (26)

Fra: Haugesund

Sivilstatus: Singel

Yrke: Kommunikasjonsrådgiver

Lasse har mange år bak seg i politikken. Han har blant annet jobbet som presserådgiver for Høyres stortingsgruppe, og sitter i dag som representant for partiet i fylkestinget i Rogaland.

– Jeg er nok hverken den fysisk sterkeste eller den som kan mest om gårdsdrift, og har sånn sett kanskje ikke de største forutsetningene for å vinne «Farmen», men sannsynligheten er stor for at jeg har det sterkeste vinnerinstinktet. Jeg er gira på å knekke de sosiale kodene. Frykten er å ikke komme overens med folk, og kommer til å strekke meg langt for at folk skal like meg. Håper å finne meg en reservemamma, som kan ta litt vare på meg, sier Lasse.

Maymona Mohamed (25)

Fra: Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Daglig leder

Maymona er daglig leder i en butikk i Oslo, men har nå lyst til å utfordre seg selv ved å forlate det lettvinte urbane livet til fordel for gårdslivet på Hedmarken.

– Jeg har gått fra å være en sterk jente til å bli en lat person. Det er jo blitt sånn i dag at man ikke må jobbe hardt for så mye, det finnes så mange snarveier ­– og de er jeg blitt flink til å bruke. For eksempel Foodora. Jeg kan ikke huske sist jeg laget mat selv. Som person kan man nok si at jeg er sosialt smart, jeg blir fort godt likt og havner ikke lett i konflikter. Jeg er vant til å leve med mange, og er en morsom person å være med. Det største problemet på «Farmen» kan bli at jeg er redd for de store dyrene, sier Maymona.

Stine Engen (42)

Fra: Drammen, bor i Asker

Sivilstatus: Gift

Yrke: Hotelldirektør

Stine ble påmeldt av tenåringssønnen sin, og vil nå veldig gjerne bevise at «Farmen» er noe hun kan klare seg gjennom.

– Jeg har egentlig ikke noe behov for å komme på tv, men jeg har veldig lyst til å være med, og motivasjonen er å bevise at dette er noe jeg kan klare. Jeg har en sånn romantisk drøm om Norge, kuer, budeier og blomsterkranser, men jeg er jo klar over at dette ikke er «walk in the park». Jeg er heldigvis ikke redd for å ta i et tak. Det kommer nok til å bli noen utfordringer. Den største er vel savn av familien, jeg har aldri vært borte mer enn en uke. Og så liker jeg at ting er rent og ryddig. Hjemme så vatrer jeg blant annet osten, slik at den skal være bein, og jeg har tellekanter i skapene. Spørs om det blir sånn på «Farmen», sier Stine.