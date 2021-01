Sp-nei til å tredoble CO2-avgiften

Da den nye klimaplanen for perioden 2021–2030 ble lagt fram tidligere denne måneden, var et hovedgrep at CO2-avgiften gradvis skal trappes opp – fra rundt 590 kroner per tonn i dag til 2.000 kroner per tonn i 2030.

Frp gikk tidlig mot dette grepet og mener planen er for tøff og ambisiøs. Sp har også vært kritiske, og miljøpolitisk talsperson Ole André Myhrvold varsler at Sp går imot den økte CO2-avgiften.

– Det vil bli veldig problematisk med avgiftsøkningen. Det vil skape store utfordringer for hvordan dette landet bindes sammen, sier han til Klassekampen.

– Norge er avhengig av et kortbanenett på småflyplassene. Deler av industrien vil også ha store problemer med en sånn avgiftsøkning, fortsetter Myhrvold. Han sier at partiet ønsker seg en mer differensiert CO2-avgift.

Hensikten med den økte avgiften er å gjøre det mer lønnsomt å kutte utslipp. Avgiftsøkningen regnes som det mest kraftfulle grepet i klimaplanen.

Energi- og miljøkomiteen har så vidt startet arbeidet med planen, som trolig vil bli behandlet i Stortinget senere i vår.

