Senterpartiet fremmer forslag om umiddelbart å oppheve den midlertidige utvidelsen av ulvesonen og iverksette lisensjakt. Stortinget stemmer over forslaget lørdag.

– Vi gir oss ikke i denne saken. Den er viktig både prinsipielt og ikke minst for dem som bor i dette området, sier Sps stortingspolitiker Sandra Borch til NTB.

– Jeg forventer at Ap og Frp fortsatt støtter forslaget og dermed gir statsråden marsjorde til å gjøre det Stortinget har sagt han skal gjøre.

Nei til buffersone

Stortinget vedtok 7. desember å be regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse.

«Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen, der det vanligvis kan utøves lisensfelling», heter det.

Det ble presisert at eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020.

– Følger opp vedtak

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har gitt Statens naturoppsyn i oppdrag å flytte Elgå-ulven og maken den har slått seg sammen med, fra Deisjøreviret i Østerdalen. Elgå-ulven anses som genetisk viktig, og myndighetene vil unngå at den blir skutt under lisensjakten.

Rotevatn mener han følger opp Stortingets vedtak og avviser at han trenerer saken, slik Sp hevder.

– Jeg har ikke oppfattet at Stortinget ønsker at den genetisk verdifulle ulven skal felles. Det er heller ikke hjemmel i naturmangfoldloven for felling av denne ulven, sa han nylig.

Statsråden mener en flytting av ulven er «en tydelig og fornuftig oppfølging av Stortingets vedtak».

Fant ferske spor

Statens naturoppsyn hadde håp om å få flyttet ulveparet onsdag, men vær- og føreforholdene åpnet ikke for en trygg gjennomføring, opplyste etaten torsdag.

I en oppdatering fredag ble det meldt at Statens naturoppsyn var til stede i reviret og samme dag hadde funnet nye spor etter ulvene.

– Litt snøfall i området. Været er fortsatt utfordrende for planlegging og gjennomføring av flytting, het det på Twitter.

Statens naturoppsyn hadde også lagt ut et bilde av ulvesporene.

