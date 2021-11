Søskenpar finner seg ikke i at fjellgården deres dukket opp i turbok

Mandag møtes et søskenpar og Selja Forlag i retten. Bakgrunnen for saken er boken «Opptur i Indre Sunnfjord», der fjellgården til søsknene er ført opp som et turforslag, skriver NRK.

Gården ligger vakkert til i Sunnfjord i Vestland fylke, og har utsikt til både fjord og fjell. Eierne bruker plassen som feriested deler av året.

– Vi har en god sak og stoler på at retten kommer med en god avgjørelse, sier forlegger i Selja Forlag, Torkjell Djupedal, til statskanalen.

Spørsmålet retten skal ta stilling til er hvor vidt forlaget har krenket privatlivets fred ved å liste opp fjellgården som et mulig turmål.

– Det bor ikke folk der, så det finnes ikke noe privatliv å verne om, sa Djupedal til lokalavisa Firda i fjor høst.

NRK har vært i kontakt med søskenparet. De ønsker ikke å si mer før etter forhandlingene i retten.

De to personene har også tidligere kontaktet folk som har lagt ut bilder av gården på Instagram og bedt dem slette bildene.