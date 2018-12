«Søsken til evig tid»-regissøren tar for seg villmarkssonen

Filmen blir vist på NRK1 tredje juledag i beste sendetid, og tar for seg poeten, bonden, læraren og musikaren Jimmy Øvredal, som har vore å sjå fleire gonger før – seinast i «Fuglane i folketrua», vist i haust.

Den laga Fimland saman med Gunnar Bergo. No blir det eit heilt eige møte med Jimmy Øvredal.

– I sitt eige rike, Øvredalen i Os i Hordaland, lever han tett på naturen og skapningane frå norsk folketru, slik nordmenn gjorde i tidlegare tider, heiter det i programomtalen.

Annonse

– Har du vore inne i fjellet her nokre år forstår du nok sikkert at her er det forskjellig som skjer som ikkje går å forklare med dei fantastiske teoriane til vitskapen, seier Jimmy Øvredal i filmtraileren til « Vildmarkens søn».

Frode Fimland viste sist helg «Søsken til evig tid» på filmfestivalen i Beijing. 2013-dokumentaren om søskenparet Oddny og Magnar Kleiva slo uventa sterkt an: Det vart den mest sedde kinodokumentaren på fem år så vel som ein TV-hit, noko Fimland trudde hadde denne årsaka:

– Ei motstraumhistorie som er så langt frå utstemmings- og konkurransehistoriene som elles omgir folk, sa han til NTB.