Sosiale medier inspirerer unge til å gå på tur

Det er bildedele-tjenesten Instagram som inspirerer de unge, etterfulgt av Facebook og Snapchat, det viser en ny Ipsos-undersøkelse gjennomført på vegne av Norsk Friluftsliv.

I undersøkelsen oppgir 50 prosent i alderen 15 til 25 at sosiale medier inspirerer dem til å gå på tur eller bedrive annen friluftsliv.

– I sosiale medier bugner det av natur- og friluftslivsbilder, nettopp fordi slike opplevelser er en viktig del av manges liv. At disse bildene også inspirerer og bidrar til at folk kommer seg ut, synes vi er svært positivt, sier Linn Elise Jakhelln, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Nærturene deles også

Det er ikke lenger bare de spektakulære fjellturene som blir delt i sosiale medier. Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv skriver at de i det siste har sett en vridning mot at folk i større grad også deler bilder fra de kortere turene i nærområdet.

– Slike bilder er med på å senke terskelen for å komme seg ut, og viser at man kan ha like store opplevelser i naturen – selv om det er nært der du bor. Bilder av bålkos, hengekøyeturer og bærplukking er noe av det som ser ut til å slå best an, sier Jakhelln i meldinga.

For befolkninga generelt oppgir en av tre at de blir inspirert til å gå ut på tur av sosiale medier. Minst påvirka er de over 60, hvor kun 12 prosent sier at bildene på sosiale medier har innvirkning på at de vil ut på tur.